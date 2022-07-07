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歸剛一直看！ 大林老街店家掛紅布條引目光

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大林老街上的大林好直販所，地方創生據點掛上「歸剛一直看」布條，引民眾關注。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林老街上的大林好直販所，地方創生據點掛上「歸剛一直看」布條，引民眾關注。記者呂慧瑜／攝影

嘉縣大林鎮大林老街上出現趣味紅布條「歸剛一直看，不如進來看賣蝦款！」，吸引鄉親、遊客注目；原來是6位熱血青年用來推廣大林的美好，所作的趣味巧思。

大林好生活企業社劉千慧說，經常有民眾在外探頭探腦，寧可問左右鄰居，就是不敢入內詢問，才想出拉紅布條加上創意話語，吸引民眾勇敢踏進來了解。

黃姓鎮民說，近日到老街買餐點時，看到這紅布條，誤以為出什麼大事，停下來仔細看內容，才發現是趣味宣傳效果，挺有趣的的。

「大林好，帶你發現小城鎮裡的好。」大林鎮在地青年周仕昌說，今年我們於老街上成立實體據點，內部結合販售在地青農的友善產品、辦理工作坊、在地體驗活動於場域導覽解說等，讓居民遊客了解大林的特色與美好。

鎮代表江明赫指出，此據點是透過青年的角度敘述與紀錄大林的故事，期望凝聚更多在地能量，再一次將大林推廣出去。

大林好直販所每個月都有安排在地活動，活動訊息詳見大林好臉書粉專。記者呂慧瑜／攝影
大林好直販所每個月都有安排在地活動，活動訊息詳見大林好臉書粉專。記者呂慧瑜／攝影
大林好的熱血青年劉千慧（右1）、黃洢玟為馬來西亞人（右2）及在地青年周仕昌（右3），發想創意與深度紀錄推廣大林的美好。記者呂慧瑜／攝影
大林好的熱血青年劉千慧（右1）、黃洢玟為馬來西亞人（右2）及在地青年周仕昌（右3），發想創意與深度紀錄推廣大林的美好。記者呂慧瑜／攝影

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