歸剛一直看！ 大林老街店家掛紅布條引目光
嘉縣大林鎮大林老街上出現趣味紅布條「歸剛一直看，不如進來看賣蝦款！」，吸引鄉親、遊客注目；原來是6位熱血青年用來推廣大林的美好，所作的趣味巧思。
大林好生活企業社劉千慧說，經常有民眾在外探頭探腦，寧可問左右鄰居，就是不敢入內詢問，才想出拉紅布條加上創意話語，吸引民眾勇敢踏進來了解。
黃姓鎮民說，近日到老街買餐點時，看到這紅布條，誤以為出什麼大事，停下來仔細看內容，才發現是趣味宣傳效果，挺有趣的的。
「大林好，帶你發現小城鎮裡的好。」大林鎮在地青年周仕昌說，今年我們於老街上成立實體據點，內部結合販售在地青農的友善產品、辦理工作坊、在地體驗活動於場域導覽解說等，讓居民遊客了解大林的特色與美好。
鎮代表江明赫指出，此據點是透過青年的角度敘述與紀錄大林的故事，期望凝聚更多在地能量，再一次將大林推廣出去。
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