影／北港景點天空之橋有惡鳥空襲 小心頭被啄得叩叩作響

榮獲國際建築獎的雲林縣北港鎮知名景點「天空之橋」，最近被烏秋鳥築巢為家，繁衍小鳥，母鳥為保護小鳥，不時從天而降「空襲」路過的人，有人被鳥追著跑，有人騎機車路過，仍被母鳥攻擊，啄得安全帽叩叩作響，全程被錄下PO網，提醒路過民眾或遊客要小心。

雲林縣野鳥學會理事詹宗達指出，俗稱「烏秋」的大卷尾，在育雛期時保護幼鳥的行為，路人若沒戴安全帽或帽子會被啄得特別痛，所以有人稱牠們是「空中警察」。

位於北港朝天宮後方的舊台糖鐵道改建的「天空之橋」和「女兒橋」，是曾榮獲國際建築設計獎，成為雲林知名的網紅景點，尤受年輕人喜愛，是拍照打卡熱點，更有不少人來拍取景拍婚紗。

最近幾天傳出不少騎士、行人，行經橋下時，遭烏秋突襲啄頭，有人在臉書社團貼文提醒大家行經要注意，當地里長許家福更製作告示牌，提醒用路人行經時要提高警覺，最好戴安全帽，以免被啄傷。

天空之橋頭號粉絲的北港鎮民柯中元專程騎車，試探烏秋空襲的威力，果然一路走過橋下警戒區，馬上就有黑鳥從天而降展開攻擊，啄得安全帽叩叩作響，感受到母鳥護子情切。

經常路過此地的知名麵線糊小吃店老板葉成豐雖也感受鳥襲威力，但他認為這是鳥類自然生成的親倫情懷，不應驅趕更不應拆散這個鳥家族，大家只要戴安全帽就可與鳥和平共存，畢竟母鳥攻擊也是護子之心，大家將心比心都能體會。

詹宗達表示，烏秋每年4至7月是繁殖期，除在樹上或空曠的電線上築巢，主要是可隨時觀察警戒，防範天敵來吃雛鳥，烏秋很敏感一旦發現風吹草動馬上會反擊，牠們飛行機動性高，繁雜期間攻擊性很強，連空中猛禽都怕牠們三分，建議民眾戴帽子撐傘或改道避開。 到北港景點天空之橋小心被鳥攻擊，即便戴安全帽仍被啄得叩叩作響。記者蔡維斌／翻攝 到北港景點天空之橋小心被鳥攻擊，即便戴安全帽仍被啄得叩叩作響。記者蔡維斌／翻攝 到北港景點天空之橋小心被鳥攻擊，即便戴安全帽仍被啄得叩叩作響。記者蔡維斌／翻攝

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