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嘉市路樹阿勃勒「黃金雨」尾聲 6大地點曝光
嘉義市近期少雨放晴，市區路樹阿勃勒盛開，世賢路一段分隔島一片金黃相當吸睛，不過民眾說，白天實在太熱，只能清晨或傍晚欣賞，市府指出，嘉市的阿勃勒樹已有葉子長出，應過盛開期，且天氣炎熱，較沒特別推活動，民眾有機會仍可把握時間欣賞。
市府建設處表示，嘉義市阿勃勒是道路、公園的主要樹種，包括市區忠孝路文化中心對面、世賢路一段邊分隔島、啟明路、文化公園、228公園、中央廣場都有種植。
建設處也說，阿勃勒花期5到6月，月初就已盛開，只是遇上連日梅雨，上周起雨勢停歇，民眾逐漸注意到阿勃勒開的情況，從樹上綠葉逐漸長出、黃花綠葉並存情況，研判過了盛開期，依然有美景，可避開高溫的時段，做好防曬及補充水分，也要防疫，抓住開花的尾聲欣賞。
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