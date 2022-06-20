嘉市路樹阿勃勒「黃金雨」尾聲 6大地點曝光

嘉義市近期少雨放晴，市區路樹阿勃勒盛開，世賢路一段分隔島一片金黃相當吸睛，不過民眾說，白天實在太熱，只能清晨或傍晚欣賞，市府指出，嘉市的阿勃勒樹已有葉子長出，應過盛開期，且天氣炎熱，較沒特別推活動，民眾有機會仍可把握時間欣賞。

市府建設處表示，嘉義市阿勃勒是道路、公園的主要樹種，包括市區忠孝路文化中心對面、世賢路一段邊分隔島、啟明路、文化公園、228公園、中央廣場都有種植。