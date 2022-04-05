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影／老招牌李家潤餅快手1分鐘包15個 里長直播開眼界
今天清明節，嘉義縣朴子市第二市場（新市場）傳承近半世紀的「李家潤餅」，一大早客人不斷上門，排隊等著大啖新鮮美味的潤餅，第二代老闆李勇的妻子吳曉慧與小姑聯手，1分鐘包15個潤餅，豐厚的食材迅速包成一捲，咻一下子就完成，快手包潤餅熟練功夫，讓人大開眼界。
在地文化里長楊石旭拿手機，直播介紹，潤餅職人家族老招牌「李家潤餅」，每到清明掃墓連假，吃潤餅成為民俗，李家潤餅店前有大批鄉親，排隊買潤餅，李家春捲單日可以賣出800捲以上。
李家人一大早備貨，大家分工合作，有人擦潤餅皮，有人備料，吳曉慧和小姑負責包潤餅，將15個潤餅皮舖在桌面上，接著放上油麵、炒蛋、炒豆腐、肉絲、豆芽、高麗菜、灑糖及花生粉等，快速包春捲，楊石旭當場計時，真快，1分鐘完成15個春捲。
楊石旭說，萬物飛漲，老闆佛心，春捲平日40元，清明只小漲10元，老朴子人都說第二市場是「新市場」，和第一市場「舊市場」區分。愛吃潤餅的鄉親，來買潤餅，看著豐厚食材包成一捲，咻一下子就完成，直呼「快手好厲害，潤餅好好吃！」
第二代老闆李勇小時候跟著父母，在市場做生意，他16歲就學做潤餅，20多年前妻子吳曉慧嫁過來跟著學，練就包潤餅快手功夫；第一代老闆娘劉秀月剛賣潤餅，兒子出生，為養家，帶2歲兒子到市場做生意，現在兒媳傳承，女兒、孫子都來幫忙，讓她感到欣慰，潤餅餡料當天現炒，潤餅皮手工自製，年年通過食品衛生檢驗，不使用任何非法添加物。
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