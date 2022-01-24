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受疫情影響 台東元宵炮炸寒單爺連續第2年停辦

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東玄武堂今天宣布，元宵炮炸寒單爺活動，今年再次受疫情影響取消。記者卜敏正／攝影
台東玄武堂今天宣布，元宵炮炸寒單爺活動，今年再次受疫情影響取消。記者卜敏正／攝影

元宵遶境、炮炸寒單都是台東元宵節最熱鬧傳統活動，台東炮炸寒單爺的主辦單位玄武堂、邯鄲堂今天都宣布，為避免疫情影響台東，今年炮炸寒單爺活動將停辦，這已是繼去年受疫情影響，連續第二年停辦炸寒單爺活動。

台東縣民政處副處長歐斐君表示，上周六下午接到中央防疫公文，今年搶春牛、繞境等大型活動都停辦，辦各類活動也須依規定保持安全距離，縣府已將相關規定轉發給各團體，要求依照防疫規定辦理。

台東玄武堂創辦人、台東縣議員李建智表示，台東疫情雖然控制得很好，但是只要活動聚集人潮、就有疫情疑慮，更不能因為伴寒單爺活動，造成防疫破口，內部開會後決定配合中央防疫，今年炮炸寒單爺的活動先停辦。

他說，連續兩年因為疫情沒有辦法辦炸寒單爺的活動，真的覺得「怪怪的」，但這也是沒辦法的事，也呼籲大家重視防疫、健康最重要。

邯鄲堂主邱正義也說，尊重中央的防疫規定，為了防疫、減少接觸機會也只能停辦。

國內元宵民俗活動有「北天燈、南蜂炮、東寒單」說法，炮炸寒單是台東最膾炙人口的節目，這民俗慶典在臺東已有60多年歷史，也是國內元宵節最具特色的觀光重點，每年吸引不少遊客前來台東。

真人扮演的「寒單爺」是民間俗稱的「武財神」，站在神轎上接受鞭炮炮轟，相傳可以為「寒單爺」驅寒並帶來財運，炸得愈旺人民便愈富足。

台東玄武堂今天宣布，元宵炮炸寒單爺活動，今年再次受疫情影響取消。記者卜敏正／攝影
台東玄武堂今天宣布，元宵炮炸寒單爺活動，今年再次受疫情影響取消。記者卜敏正／攝影

台東 寒單爺 炸寒單

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