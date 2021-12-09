嘉義沉睡大白熊 揪你共度白色耶誕節

近來嘉義車站前「沉睡大白熊」換上迷你小白熊來代班，大白熊到哪裡玩耍了呢？原來是到嘉義市北香湖公園賞雪囉！嘉義市政府表示，12月10日至明年1月2日在「2021光織影舞」北香湖公園展區特別打造「獨嘉聖誕雪景區」，除了卡哇伊的「聖誕大白熊」，每天晚上6時30分到9時30分更有精彩的「雪花燈光秀」，平日每小時飄雪10分鐘，假日為半小時飄雪10分鐘，片片雪花飄落飛舞，搭配音樂與燈光變化超級夢幻，感受耶誕節慶的氛圍。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，「2021光織影舞」以防疫為優先考量，採「低維度」方式辦理，希望能帶給各位市民與旅客朋友溫暖與希望，更搭配年底即將到來的聖誕節，漸進式創造更多驚喜。

北香湖公園展區以「步步為（ㄨㄟˊ）營－棋遇」為主題，透過「城門」、「夜光彩繪西洋棋」、「國王與皇后」等藝術裝置，營造光影童話王國，另接續推出「獨嘉聖誕雪景區」，在高音譜記號廣場旁音符森林佈置寶藍色與亮白色的網燈造景，地上還有各種大大小小繽紛的禮物盒，並利用對人體無害的泡泡機營造下雪景色，地面堆積一層層白雪，宛如披上白紗。

另也邀請「沉睡大白熊」搬家站台，換上聖誕口罩、聖誕帽及聖誕鈴鐺，口罩圖案為大白熊乘著由馴鹿拉的雪橇，結合周邊禮物盒呈現大白熊化身聖誕老人報佳音、送禮物的意象，陪伴大家一起欣賞南國冬雪美景，在燈光與音樂氛圍中歡度白色聖誕節慶典。

「2021光織影舞－光影藝術展」於今年11月1日至明年1月2日登場，以「做好防疫 迎向幸福」為主軸，採取「分區展出」、「拉長時間」、「減少裝置」低維度方式辦理，分別安排於「北香湖公園」及「KANO園區」展出，各位市民與旅客朋友能在雙主場體驗冬天與春天兩個季節的光影之美。

北香湖公園展區「步步為（ㄨㄟˊ）營－棋遇」，帶給大家愈夜愈美麗的夢幻冬雪，還可以遇見俏皮可愛的聖誕大白熊；KANO園區展區「步步為（ㄨㄟˋ）迎－春綻」，則打造全臺最大心形花牆，互動投影呈現粉色花漾的春日場景。兩個展區各有不同特色，既美拍又好玩，歡迎嘉義市民及各地旅客蒞臨，在年底冬夜感受到溫暖與幸福。