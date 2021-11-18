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台南六甲運動公園變美了！火鶴花主題結合落羽松觀光

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲多功能運動公園打造「火鶴」主題。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園打造「火鶴」主題。圖／六甲區公所提供

台南六甲多功能運動公園進行設施改善工程，再增設火鶴花造型座椅、種植洋紅風鈴木與藍花楹。火鶴花造型座椅施設在涼亭中，給合先前設置的十朵火鶴花裝置藝術與4隻可愛公仔（稻子哥、火鶴妹、小松哥哥與小羽姊姊），讓地方產業與休閒設施做巧妙結合，並結合落羽松行銷在地觀光。

六甲區公所表示，在公園管理室旁綠地種植洋紅風鈴木，公園入口通道種植藍花楹，花季期間將添增艷麗氛圍， 除此之外，運動公園也增設一座風雨球場，未來風雨球場屋頂也將裝置太陽能光電板。估計發電容量為98瓩，除了每年減少二氧化碳排放量，下方空間則設置籃球場，具有遮陽隔熱擋風避雨的建構特性，兼具提供災時收容、社區集會及運動使用。

六甲區長陳啓榮表示，六甲火鶴栽種面積居全國之冠，希望遊客來到六甲一日遊，除了參訪「繽紛落羽松」外，也安排走進六甲市區品嘗在地美食，逛經典老屋，體驗農村悠閒生活，可規畫從百年林鳳營車站、故事館至菁埔埤落羽松森林等，一連串景點可供拍照打卡。

台南六甲多功能運動公園新增風雨球場。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園新增風雨球場。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園不只提供休閒也成為拍照景點。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園不只提供休閒也成為拍照景點。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園新增風雨球場。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園新增風雨球場。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園「火鶴花造型」座椅。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園「火鶴花造型」座椅。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園打造火鶴主題。圖／六甲區公所提供
台南六甲多功能運動公園打造火鶴主題。圖／六甲區公所提供

風鈴木 落羽松 火鶴花

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