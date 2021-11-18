台南六甲運動公園變美了！火鶴花主題結合落羽松觀光

台南六甲多功能運動公園進行設施改善工程，再增設火鶴花造型座椅、種植洋紅風鈴木與藍花楹。火鶴花造型座椅施設在涼亭中，給合先前設置的十朵火鶴花裝置藝術與4隻可愛公仔（稻子哥、火鶴妹、小松哥哥與小羽姊姊），讓地方產業與休閒設施做巧妙結合，並結合落羽松行銷在地觀光。

六甲區公所表示，在公園管理室旁綠地種植洋紅風鈴木，公園入口通道種植藍花楹，花季期間將添增艷麗氛圍， 除此之外，運動公園也增設一座風雨球場，未來風雨球場屋頂也將裝置太陽能光電板。估計發電容量為98瓩，除了每年減少二氧化碳排放量，下方空間則設置籃球場，具有遮陽隔熱擋風避雨的建構特性，兼具提供災時收容、社區集會及運動使用。