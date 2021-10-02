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台南七股海鮮節登場 黃偉哲：疫情守得好盼進一步解封

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝
台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝

台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動今、明兩天登場，台南市長黃偉哲表示，中央接下來宣布警戒的限制可以進一步放寬的話，是表示歡迎的，因為坦白講目前為止疫情還守得不錯。秋天、冬天以後，搞不好又會緊張，現在透一口氣也是應該的，如果秋冬都守得很好，那進一步再解封我們表示歡迎。

黃偉哲指出，至少在現在，大家可以看到尤其中南部，今天全台灣很多地方都已經是+0的狀態，所以說希望正常活動可以正常舉辦，歡迎中央CDC可以進一步疫情解封。

黃偉哲說，大家摸蛤仔又戴口罩真的是很厲害，都不會喘真厲害，把防疫做好、距離拉好，自然沒煩惱。台南到今天為止已經96天連續+0，這都是大家的努力，如果不算連續的，因為從5月10日到現在，不連續的加起來126天，大家這麼努力顧得這麼好，我要親自跟大家說感謝，謝謝大家。今年一定要辦得好，明年要辦得更好。

七股海鮮節今年因應疫情控管參與人數單日1500人為限，以線上報名方式辦理，不開放現場報名，佳里警分局將加強交通疏導、管制入園車輛，減少塞車、停車之苦。

佳里警分局為讓參與民眾能儘快進入會場，建議最佳進場路線，請南下民眾行駛台61線，至七股（鹽山）交流道下，右轉173甲線到達會場；北上民眾請行駛173線，右轉173甲線(台61線十份交流道旁側車道)，至南38線(海產街)左轉，遵照指示牌引導行駛至會場。

佳里警分局代理分局長陳嘉得表示，七股海鮮節活動將結合警力、義警及民防人員執行交通疏導、交通管制、會場安全維護等勤務，並隨時掌握會場及鹽山農特展售周邊交通狀況，機動疏處入園人數，請遵從員警指揮及告示牌指示，單側靠邊停車及行駛，切勿在活動場所周邊道路違規停車，共維行車秩序及車流順暢。

台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝
台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲出席台南七股海鮮節開幕典禮。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲出席台南七股海鮮節開幕典禮。記者吳淑玲／翻攝
台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝
台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝
台南七股海鮮節登場，佳里警分局加強交通疏導和管制。記者吳淑玲／翻攝
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