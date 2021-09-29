虎尾斥資千萬打造森林公園 10米高老虎遊具最吸睛

雲林縣虎尾鎮公墓，去年因都市計畫，殯葬用地順利變更為公園用地，鎮公所率先在此打造虎尾人運動場，今再獲中央及縣府補助共2300萬經費，接續改造另一片面積達2甲的土地，鎮長丁學忠說，這座位在建國里的新建公園，預計工期5個月，主打全齡共融，最大亮點是將有一座老虎造型的遊樂區，可攀爬、可溜滑，多變功能適合大小朋友，最快明年農曆過年左右啟用。

丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、副縣長謝淑亞及多位地方人士，今天出席建國里新建公園開工典禮。「一處公園，宛如一座城市的肺」，謝淑亞說，縣府近年積極將墓地轉型綠地，努力朝「一城市，一公園」目標邁進，讓民眾擁有更好的生活品質。

林嘉弘說，公園位置緊鄰虎尾鎮周五夜市，早年是墓地，在當地居民眼中，是避之唯恐不及的地景，經鎮公所努力下，葬在此處的先人都已完成遷葬，而既有樹木則保留，留住森林痕跡，如今已顯現城市角落中的小型生態跳島。

丁學忠表示，虎尾人運動場去年完工，廣受當地民眾歡迎，使用率相當高，為了讓綠地功能更完善，公所獲內政部營建署補助1200萬經費，加上縣府及公所自籌款，總計投入2300萬，計畫打造一座具虎尾特色的共融森林公園。

丁學忠指出，這座公園融入無障礙設計，及森林、地景紋理、生態跳島等環境概念，有無障礙動線、2.5公尺主要人行步道，可供慢跑、散步，而原有車道拓寬至6米，暢通行車及停車動線，同時增設人行道，銜接公園。

此外共融場域包括舞動廣場、地景山丘大碗公滑坡、戀花廣場、國防教育區域、滲透滯洪區、旋轉跳躍及飛翔2座遊戲場，串連起多元遊戲，另以虎尾意象老虎打造「虎爺遊戲場」，全座高約10米，外部為混合仿木材質，使用年限比真木長久，內部則採鋼構，安全透光。