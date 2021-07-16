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林管處打造嘉義新地標 木蘭園「阿里山之眼」重現生機

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山森林遊樂區內木蘭園排水工程「阿里山之眼」，用砌石打早護岸，創造孔隙，其中阿里山溪中小黑點為盤古蟾蜍蝌蚪。圖／嘉義林管處提供
阿里山森林遊樂區內木蘭園排水工程「阿里山之眼」，用砌石打早護岸，創造孔隙，其中阿里山溪中小黑點為盤古蟾蜍蝌蚪。圖／嘉義林管處提供

阿里山森林遊樂區內「木蘭園」位在受鎮宮上方，因廣植木蘭得名，然擔心山區強降雨造成地基掏空，嘉義林管處多年前針對周遭區域評估後，開始進行木蘭園排水工程，前年三月完工，近日重新檢視現地生態回復情形，發現木蘭園林木蓊鬱，生計盎然，儼然成為森林遊樂區內打卡熱門新景點。

木蘭園排水工程「阿里山之眼」，以砌石固床、砌石護岸、生態靜水池及石版橋等工法，減緩溪流兩岸沖刷及邊坡侵蝕，維護遊樂區步道系統與國有林地安全，並同步執行生態友善機制(生態檢核)，以減少施工對自然環境衝擊，前年3月完工。

不僅如此，施工單位設計生態蓄水池「阿里山之眼」，階梯式生態蓄水池具緩衝靜水功能，並提供兩生類如莫氏樹蛙、梭德氏赤蛙及盤古蟾蜍棲息，並設置多類型動物通道，護岸粗糙面及踏步石，讓園區內的台灣野山羊、山羌、台灣獼猴等哺乳動物及藍腹鷴、黑長尾雉等地，均可利用該處飲水及通行。

嘉義林管處表示，生態工法採多孔隙結構有利植生回復，現地主要植物包括繁縷、焊菜（細葉碎米薺）、菽草（白花三葉草）、杜鵑、白木蘭等，護岸採漿砌石設計，並栽植原生植種一葉蘭，園區植被多樣茂密。

木蘭園地處阿里山溪的上游，完工迄今已兩年餘，據當地工作人員轉述，林間常見冠羽畫眉、白耳畫眉、青背山雀及黃胸藪眉(藪鳥)等鳥類棲息，溝水流穩定，森林鬱閉，更疑似發現第2級保育類阿里山山椒魚棲息其中。

木蘭園內阿里山之眼如今復育有成，隨處可見梭德氏赤蛙徘徊其中。圖／嘉義林管處提供
木蘭園內阿里山之眼如今復育有成，隨處可見梭德氏赤蛙徘徊其中。圖／嘉義林管處提供
木蘭園內阿里山之眼如今復育有成，隨處可見鳥類於阿里山溪中捕捉蝌蚪。圖／嘉義林管處提供
木蘭園內阿里山之眼如今復育有成，隨處可見鳥類於阿里山溪中捕捉蝌蚪。圖／嘉義林管處提供
「阿里山之眼」生態靜水池。圖／嘉義林管處提供
「阿里山之眼」生態靜水池。圖／嘉義林管處提供

阿里山 護岸 森林遊樂區

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