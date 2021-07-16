聽新聞
test
0:00 / 0:00
林管處打造嘉義新地標 木蘭園「阿里山之眼」重現生機
阿里山森林遊樂區內「木蘭園」位在受鎮宮上方，因廣植木蘭得名，然擔心山區強降雨造成地基掏空，嘉義林管處多年前針對周遭區域評估後，開始進行木蘭園排水工程，前年三月完工，近日重新檢視現地生態回復情形，發現木蘭園林木蓊鬱，生計盎然，儼然成為森林遊樂區內打卡熱門新景點。
木蘭園排水工程「阿里山之眼」，以砌石固床、砌石護岸、生態靜水池及石版橋等工法，減緩溪流兩岸沖刷及邊坡侵蝕，維護遊樂區步道系統與國有林地安全，並同步執行生態友善機制(生態檢核)，以減少施工對自然環境衝擊，前年3月完工。
不僅如此，施工單位設計生態蓄水池「阿里山之眼」，階梯式生態蓄水池具緩衝靜水功能，並提供兩生類如莫氏樹蛙、梭德氏赤蛙及盤古蟾蜍棲息，並設置多類型動物通道，護岸粗糙面及踏步石，讓園區內的台灣野山羊、山羌、台灣獼猴等哺乳動物及藍腹鷴、黑長尾雉等地，均可利用該處飲水及通行。
嘉義林管處表示，生態工法採多孔隙結構有利植生回復，現地主要植物包括繁縷、焊菜（細葉碎米薺）、菽草（白花三葉草）、杜鵑、白木蘭等，護岸採漿砌石設計，並栽植原生植種一葉蘭，園區植被多樣茂密。
木蘭園地處阿里山溪的上游，完工迄今已兩年餘，據當地工作人員轉述，林間常見冠羽畫眉、白耳畫眉、青背山雀及黃胸藪眉(藪鳥)等鳥類棲息，溝水流穩定，森林鬱閉，更疑似發現第2級保育類阿里山山椒魚棲息其中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言