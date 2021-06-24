大雨過後阿里山水晶蘭意外現蹤 照片曝光網友直呼太美

因應三級警戒，阿里山國家森林遊樂區宣布休園到7月12日，近日因雨水豐沛，晶瑩剔透的「水晶蘭」現蹤園區內及特富野古道，林務局嘉義林管處臉書分享美照，吸引5.4萬人按讚賞花，成功營造話題。

嘉義林管處表示，疫情期間森林遊樂區暫停開放，工作人員巡視時會拍下特殊的自然生態景觀，分享到臉書跟民眾分享，近日天降甘霖，園區內花朵紛紛綻放，其中一張水晶蘭的照片受到注目，吸引近5.4萬人按讚。

嘉義林管處解釋，水晶蘭不是蘭花，是鹿蹄草科水晶蘭屬下的一種，屬於不含葉綠素的腐生植物，分阿里山水晶蘭及水晶蘭，其中阿里山水晶蘭純白透明，水晶蘭則帶點粉紅、藍紫色，花期為每年5至8月，可見於海拔1000到3000公尺潮濕具腐植質的林下，在園區內巨木群棧道、往慈雲寺的石板步道，還有園區外特富野古道等，都能發現蹤跡。