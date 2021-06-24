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台南關子嶺溫泉區 獲台灣好湯「觀光友善環境獎金獎」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺溫泉區著名的泥漿溫泉素有盛名，這次獲交通部台灣好湯「觀光友善環境獎金獎」。圖／台南市政府觀旅局提供
關子嶺溫泉區著名的泥漿溫泉素有盛名，這次獲交通部台灣好湯「觀光友善環境獎金獎」。圖／台南市政府觀旅局提供

交通部觀光局舉辦「2020-2021台灣好湯-金泉獎」評選活動，經網友熱情票選及專家實地評比揭曉，台南白河關子嶺溫泉區獲「觀光友善環境獎金獎」殊榮，台南市府也盼疫情早日落幕，歡迎遊客來趟關子嶺泡湯洗滌心靈。

關子嶺溫泉自日據時便享負盛名，屬弱鹼性碳酸泉，溫度約在攝氏75度，泉水呈現灰黑色，泉質含有鹽類與硫磺，浸泡後全身舒暢，皮膚柔滑光潔，是天然泥漿溫泉，有「天下第一靈泉」美稱。

台南市長黃偉哲說，關子嶺溫泉區擁有得天獨厚的特色，如百年歷史的泥湯、桶仔雞美食以及國際級美景，市府長期與西拉雅國家風景區管理處、台南市溫泉協會、白河關子嶺形象商圈以及業者共同推廣，在關子嶺溫泉區增設許多便民服務，如無障礙停車空間、無障礙廁所、哺(集)乳室、生態導覽線上閱讀、多國語言旅遊及菜單服務等，應是獲得評審肯定關鍵因素。

市府觀旅局局長郭貞慧表示，觀旅局為推動關子嶺多元化發展，長期在每年9到10月淡季舉辦關子嶺溫泉美食節活動，延長溫泉區經濟產能。去年雖因疫情打亂全球旅遊景氣，市府動員各單位以及業者不斷加強防疫措施及宣導，成功降低疫情衝擊。

觀旅局提醒，目前還三級警戒，民眾仍請暫緩出遊，以防疫優先，在疫情過後，來台南無論是關子嶺還是龜丹溫泉區，功效、泉質、氣味皆有不同，別忘了屆時到訪驗，感受「友善環境獎金獎」的魅力。

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