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台南月津港沿岸5座公園整建 打造近7公里水岸遊憩廊帶

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供

台南鹽水區月津港燈節是台南市每年春節期間重要觀光活動，市長黃偉哲上任後重視月津港獨特的人文歷史與周邊水域環境，除能創造出令人驚艷的水域燈節意象，同時希望建構更完整的月津港水岸遊憩廊帶。工務局配合投入2.5億元經費開闢整建的5座水岸公園，在嚴峻的防疫時期，仍堅守崗位積極施做工程，今已全部完成，水岸風光煥然一新。

工務局表示，透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以既有月津港燈節場地為核心，開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，建構更完整的水岸生態遊憩環境，總計面積約3.48公頃，總經費2億502萬元。建置工程包括公2公園既有平台提升優化、公3、公16公園步道開闢及環境景觀綠美化、公4公園景觀及河道整治活化、公19公園廣場開闢及綠美化，以及各節點人行及自行車兼容之動線規劃。

完成規畫後將原本發展不連續的鹽水區月津港水岸綠廊，改善成為連續可供市民活動、觀光休憩之空間，並作為自行車等綠色運輸工具使用，打造出約6.85公里藍綠帶生態水岸及自行車道營造，可提升鹽水地區生活休閒品質及帶動地方經濟發展。

另外，工務局也在公園周邊開闢聯外道路，分別為4公尺及8公尺寬度，總經費1900萬元，串聯公2、公3、公4及公16等公園，讓公園可及性更佳。待疫情過後，提供市民及遊客更好的休憩環境。

台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供
台南市府斥資2.5億元，建構月津港完整水岸遊憩廊帶，沿岸5座公園完成整建。圖／工務局提供

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