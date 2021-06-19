台南月津港沿岸5座公園整建 打造近7公里水岸遊憩廊帶

台南鹽水區月津港燈節是台南市每年春節期間重要觀光活動，市長黃偉哲上任後重視月津港獨特的人文歷史與周邊水域環境，除能創造出令人驚艷的水域燈節意象，同時希望建構更完整的月津港水岸遊憩廊帶。工務局配合投入2.5億元經費開闢整建的5座水岸公園，在嚴峻的防疫時期，仍堅守崗位積極施做工程，今已全部完成，水岸風光煥然一新。

工務局表示，透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以既有月津港燈節場地為核心，開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，建構更完整的水岸生態遊憩環境，總計面積約3.48公頃，總經費2億502萬元。建置工程包括公2公園既有平台提升優化、公3、公16公園步道開闢及環境景觀綠美化、公4公園景觀及河道整治活化、公19公園廣場開闢及綠美化，以及各節點人行及自行車兼容之動線規劃。

完成規畫後將原本發展不連續的鹽水區月津港水岸綠廊，改善成為連續可供市民活動、觀光休憩之空間，並作為自行車等綠色運輸工具使用，打造出約6.85公里藍綠帶生態水岸及自行車道營造，可提升鹽水地區生活休閒品質及帶動地方經濟發展。