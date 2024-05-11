鳥嘴潭啟用 南投議長盼提升在地供水

南投縣草屯鳥嘴潭人工湖2019年8月開工至今，陸續完工供水，不過施工期長達5年，對草屯交通、環境衝擊嚴重。南投縣議長何勝豐昨表示，鳥嘴潭供水彰化他沒意見，但南投自來水普及率低，應要求中央改善。台水表示，已新建草屯淨水場，3月起鳥嘴潭供水草屯地區，並匡列預算提高自來水普及率，去年底已達82%。

鳥嘴潭人工湖總蓄水量1450萬立方公尺，共設6座湖區，每日最高可供水25萬噸，首期計畫2022年已完工，原本每日可供水9萬噸，其中7萬噸供應彰化縣，2萬噸供應草屯地區，5月起增加到每日14萬公噸。

議長何勝豐說，鳥嘴潭人工湖即將全部完工，但施工期間5年多，草屯飽受交通、環境、空汙衝擊，未來整體完工後，縣政府卻沒有監督權力，要求縣府應設法提高鳥嘴潭對南投的民生供水量。

何勝豐說，未來鳥嘴潭每日供水最高達25萬噸，供水外縣市他沒意見，但草屯自來水不夠，實在說不過去，也要提高南投縣的自來水普及率。

南投縣工務處表示，鳥嘴潭人工湖是水利署管理，開發過程需要向南投縣環保局申請環境影響評估，另外，人工湖管理中心需要申請建照、使用執照，目前都已經通過，縣府確實沒有權力監督。

副縣長王瑞德日前在草屯鎮淨水場，當面向行政院長陳建仁反映，南投縣自來水普及率太低、偏遠地區急需增加簡易自來水，不過陳建仁未當場回應。

台水公司表示，配合鳥嘴潭人工湖新建草屯淨水場，今年3月達到最大設計每天出水5萬噸，開始以人工湖的水源供水草屯地區，可解決假日或用水尖峰期水壓不足問題；前瞻計畫在南投投入3.75億元，供水增加5600戶，自來水普及率從2017年79.8%，提升至2023年底82.03%，將持續改善。