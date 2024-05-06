震災、虐童讓善款少了 台中產業界和市府舉辦慈善音樂會募款

母親節將屆，台中市各產業園區廠商有感於近日公益機構與社福團體的善款收入銳減，因此和市府經濟發展局共同發起「母親節慈善音樂會」除了表達對母親之愛，所募得的善款也將全數捐贈給社福機構。

活動11日下午2時30分，在梅川西路一段23號的「丰二三」1樓音樂廳舉辦。

包括台中市精密機械科技園區、大里工業區、太平產業園區、豐洲園區廠的廠協會廠商，以及哈伯精密許文憲、唐亞公司董事長曾嘉德、高碲設計史吉福，以及漢宗工業總經理紀華等產業界人士都參與支持此次活動。

經發局長張峯源、衛生局長曾梓展分別將在音樂會中演奏小提琴和蕯克斯風，前觀旅局長韓育琪也為活動擔任主持，要為籌募善款盡一分心力。另外，包括逗樂愛樂團團長石緹安、指揮家康芝華、台中學子柯欣吟，和市議員黃馨慧、律師洪嘉鴻、醫師洪東曉、會計師孫載富等都參與演出。

精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂說，日前因為虐童事件，民眾對於社福團體監督不力有所指責，近日又有花蓮震災需要急難救助，社福團體的善款收入銳減。他因此與經發局長張峯源聊起，認為台灣人的愛心其實並沒有減少，只是需要再次燃起大家的熱情，於是構思舉辦了這次的慈善音樂會，希望能吸引個人或企業主動捐款，獻出愛心。