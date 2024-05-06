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員林綜合市場通道遭圍鐵皮禁行 公所：限期拆除

中央社／ 彰化6日電

彰化員林綜合市場有新地主要拆除南側通往樓上住戶、員林影城的公用樓梯，將部分公共通道圍搭鐵皮，禁止人車通行，攤商及居民擔心影響公共安全，今天開記者會抗議。

員林市公所回應，私有地主圈圍公共通道，屬於影響大樓公眾通行的障礙物，將依違章建築處理辦法查報彰化縣政府處理，並請地主限期拆除。另外，地主若要拆除樓梯，須依法申報。

據員林市公所資料，員林綜合市場於民國70年9月完工，有4層樓，總面積371.34平方公尺，北、西、南側各有公共通道及樓梯供民眾出入。目前1樓約150餘攤商，2樓有11住戶、撞球館，3樓為員林影城。

員林綜合市場管委會主委簡伯勳表示，南側樓梯及公共通道為私人土地，市場成立時舊地主合議作為公共使用，不能換新地主後就圈地禁行，甚至連樓梯都要拆除；大型營業空間通道要足夠，萬一發生災害才能快速疏散或救援。

員林市民代表吳政彥說，新地主過年後接手南側部分公共通道及緊鄰的4層透天厝，開價新台幣2200萬元要求攤商向他買地，否則人車禁止通行；近日地震頻繁，拆除樓梯若影響大樓結構崩塌該由誰負責。

市民代表張詠勝表示，南側部分公共通道不僅用鐵皮圈地，還以不顯眼的細長鐵絲圈圍，民眾若不慎容易受傷。

員林市公所建設課指出，這棟建物基地約2/3面積屬於員林市公所，依照竣工圖，有爭議處確屬公共通道，因此仍須維持公共通行；土地所有權人雖稱是私人土地，但此處最初已提供大樓作為公共規劃，新地主在購買前應釐清土地權責及現況。

員林 攤商

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