亞大豐原醫2026年底完工 盧秀燕：築巢引鳳帶動山城

台中市豐原區「豐富專案」設定地上權案，去年8月與亞洲大學簽約後，今舉行「亞洲大學附設豐原醫院」動土典禮。市長盧秀燕市長宣布豐富專案「有7大好消息」，除招商有成功、有醫院、有長照、有托育、有大學、有高階人才，歷經3任市長，力拚2026年完工，帶動豐原經濟。

亞洲大學斥資75億興建豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海說，集團盡社企責任「買一送二」。

蔡長海說，亞大辦學績效屢獲國際排名肯定，成為國內企業最愛大學之一；中國醫藥大學與亞洲大學設立的系統大學「中亞聯大」，共有26個醫療機構及衍生企業體系，支援附設豐原醫院，補足醫療及長照缺口，未來營運後將創造2000個就業機會。

市長盧秀燕致詞表示，20多年來，豐原一直希望能夠再發展，豐富專案的土地過去是陸軍台中區聯合甲型保修廠，在市府的爭取，以及立法委員、議員不分黨派的協助下，終於將兵營遷至他處，讓市府能夠活化這塊土地打造豐富專案，她由衷表示感謝。

盧秀燕說，豐富專案經過區段徵收、土建工程，豐原國民暨兒童運動中心也明年完工，各項基礎建設逐漸完善，「萬事皆備、只欠東風！」歷經3位、4任市長的努力，終於在定位調整為健康福祉產業園區後，成功招商。

盧秀燕指出，豐原位在山線醫療次區域，高齡長輩也比較多，無論是醫療資源及長照資源都相對缺乏，亞洲大學興建醫院及長照機構，不僅大幅提升就醫便利性。

她補充，豐原終於有大學了，結合大學資源，把進修推廣中心帶到豐原，還將扶植新創團隊，培養更多高階人才，將教學、醫療、健康產業帶向世界，讓臺中在國際發光發亮。

立院副院長江啟臣說，台中市人口破285萬，第二大城將再創高峰。豐富園區進駐亞大，從陸軍保甲廠變身為市民保養廠，不只經濟還帶進產學合作，帶來山城亮點。