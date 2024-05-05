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台灣緊急救難課程搶手 NGO曝：這兩點增加民眾憂患意識
0403花蓮強震剛滿一個月，餘震不斷，不少民眾危機意識提高，學習逃生、急救技能需求大。「台灣緊急事態救援協會」今在台中沙鹿光田醫院舉行基本救命術（BLS）課程，協會執行長、中市議員周永鴻說，近期地震頻傳，加上大陸軍機侵擾海峽中心，民眾憂患意識提高，此次課程50位名額，都在短時間內報名額滿，盼學員能在關鍵時刻，協助搶救寶貴生命。
周永鴻提到，民眾防災意識興起，基礎救護能力是防災的重要一環，「台灣緊急事態救援協會」理事長蘇炯峰醫師和夥伴們，正因為迫切想推廣基礎救護能力，於去年11月正式成立協會，希望透過實踐和推廣提高民眾緊急應變能力。
周永鴻說，理事長蘇炯峰醫師和夥伴們，於3月已經為義消、守望相助隊、社區總幹事及學校教師等，開設第一場初級救護技術員（EMT-1）訓練課程，並積極於各種活動，與主辦單位合作開設救護站、輔導救護員，推廣急救觀念。
周永鴻說明，BLS的課程目標，是讓受訓者能在患者病危4分鐘內進行救治，課程教導心肺復甦術（CPR）、哈姆立克法、正確使用自動體外電擊器（AED）等知識及實作；很高興看到年輕學子願意利用假日學習救命技能，未來遇到遇到緊急狀況時，定能發揮所學，幫忙搶救寶貴生命。
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