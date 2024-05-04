聽新聞
test
0:00 / 0:00

荒廢20年 員林火車站前「黃金帝國」年底拆

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林火車站前地標「黃金帝國」將拆除重建，近日攤商已陸續撤離。記者林宛諭／攝影
員林火車站前地標「黃金帝國」將拆除重建，近日攤商已陸續撤離。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市火車站前地標「黃金帝國」，在921地震後被判定為危樓，上月初花蓮地震後，1樓僅存的攤商陸續撤離。彰化縣政府表示，黃金帝國進行公辦都更，目前正進行拆除前權利價值估價評估作業，預計6月召開地主說明會，今年底前將動工拆除。

黃金帝國大樓位於員林車站前，曾是南彰指標性商業大樓，地下4樓、地上14樓，占地0.25公頃，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等；921地震後成為危樓，除1樓還有小吃攤位，其餘樓層荒廢20多年，但產權複雜難以整建，淪為廢墟，曾有網紅深夜直播「探險」。

地方期待活化站前黃金地段，縣府啟動都更作業，去年2樓7坪攤位及基地持分法拍時，曾拍出93萬元，顯示投資客看好重建商機。上月花蓮地震全台有感，黃金帝國仍營業中的攤商不安，大樓管理人擔心外牆磁磚砸落，已通知攤商搬離；近日攤商公告將遷移營業，紛紛撤離危樓。

彰化縣建設處表示，縣府2021年推動公辦都更，去年12月委託評估結構安全，今年3月底鑑定報告指出，建物耐震能力不足，明顯影響公共安全，建議拆除重建。

縣府表示，目前正進行價值評估作業，依現況估價，計算更新前價值，保障未來權利變換分配權益；縣府已編列拆除預算8100萬，前期規畫設計監造案4月18日上網公開招標，6月將召開地主說明會，說明強制拆除施工期程與工程步驟，預計年底前動工拆除，未來規畫採住商混合大樓模式開發。

地震 黃金

延伸閱讀

終於要拆了！彰化最大廢墟黃金帝國 花蓮強震後攤商急撤

Rosé神顏同框Blake Lively！菲董聯名Tiffany面子大

嘉市平均屋齡逾30年 議員要求加強老舊屋體檢

Q1全球黃金需求寫8年來最高同期紀錄 狂掃貨的買主是他們

相關新聞

荒廢20年 員林火車站前「黃金帝國」年底拆

彰化縣員林市火車站前地標「黃金帝國」，在921地震後被判定為危樓，上月初花蓮地震後，1樓僅存的攤商陸續撤離。彰化縣政府表...

台中安心餐券 吃不起超商便當

物價上漲，台中市發放給弱勢學生的安心餐券，2年前從50元提高到65元，不過近期電價、物價又飆漲，議員質疑，每人每餐65元...

中市推公托、親子館 神岡昨「開張」

台中市神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕昨天出席開幕典禮，她說，她是六都唯一女市長，也是一位母...

日月潭水位升 遊湖碼頭迎客

近期降雨豐沛，日月潭蓄水率昨天達96.07％，水位更回升至海拔747.85公尺，日管處昨天啟動碼頭設施復原工作，包括朝霧...

荔枝不開花 只剩耐熱玉荷包

彰化縣是荔枝、龍眼重要產地，今年初春高溫日數超過往年，導致荔枝和龍眼的開花率低，農民形容「糯米全倒、黑葉三成、龍眼一成。...

李安愛店！盧秀燕揪吃酸菜白肉鍋名店 老闆曝美味3靈魂

行政院副院長鄭文燦今天中午兌現台中市長盧秀燕的酸菜白肉鍋之約，大啖台中「老舅家鄉味」酸菜白肉鍋餐廳，他還笑稱是「今天火鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。