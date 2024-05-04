荒廢20年 員林火車站前「黃金帝國」年底拆

彰化縣員林市火車站前地標「黃金帝國」，在921地震後被判定為危樓，上月初花蓮地震後，1樓僅存的攤商陸續撤離。彰化縣政府表示，黃金帝國進行公辦都更，目前正進行拆除前權利價值估價評估作業，預計6月召開地主說明會，今年底前將動工拆除。

黃金帝國大樓位於員林車站前，曾是南彰指標性商業大樓，地下4樓、地上14樓，占地0.25公頃，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等；921地震後成為危樓，除1樓還有小吃攤位，其餘樓層荒廢20多年，但產權複雜難以整建，淪為廢墟，曾有網紅深夜直播「探險」。

地方期待活化站前黃金地段，縣府啟動都更作業，去年2樓7坪攤位及基地持分法拍時，曾拍出93萬元，顯示投資客看好重建商機。上月花蓮地震全台有感，黃金帝國仍營業中的攤商不安，大樓管理人擔心外牆磁磚砸落，已通知攤商搬離；近日攤商公告將遷移營業，紛紛撤離危樓。

彰化縣建設處表示，縣府2021年推動公辦都更，去年12月委託評估結構安全，今年3月底鑑定報告指出，建物耐震能力不足，明顯影響公共安全，建議拆除重建。

縣府表示，目前正進行價值評估作業，依現況估價，計算更新前價值，保障未來權利變換分配權益；縣府已編列拆除預算8100萬，前期規畫設計監造案4月18日上網公開招標，6月將召開地主說明會，說明強制拆除施工期程與工程步驟，預計年底前動工拆除，未來規畫採住商混合大樓模式開發。