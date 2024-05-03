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神岡首間公托親子館開幕 盧秀燕：深知養兒育女各項需求

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕今天出席開幕典禮並參觀設施。記者游振昇／攝影
台中神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕今天出席開幕典禮並參觀設施。記者游振昇／攝影

台中市神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕今天出席開幕典禮並參觀設施，盧秀燕說她是六都唯一的女市長，也是一位母親，深知父母養兒育女的各項需求，神岡兒少家庭福利館是台中第17座親子館，也是第43座公托，市府會繼續建置，讓市民從小獲得良好照顧與教育。

盧秀燕表示，台中喜事連連，日前她主持神岡國小活動中心及停車場開工，今天神岡「兒少家庭福利館」落成啟用，感謝立委楊瓊瓔協助向衛生福利部社會及家庭署爭取1800萬元預算，也感謝地方議員與當地仕紳的支持。

她說過去台中公托及親子館不足，29個行政區只有5座公托、4座親子館，她上任後推動「區區親子館」和「公托倍倍增」計畫，藉由公托大量建置減輕市民養兒育女的負擔；市府也推出補貼，讓台中公托扣掉補助後，家長每月只需負擔1500元，名額一推出即秒殺，市府會繼續建設，感謝市民支持。

台中市社會局表示，神岡「兒少家庭福利館」由社會局新建自辦，總工程經費4296萬4968元；這5年來，台中市親子館從4間增加到17間超越4倍增；公托從5家增加到43家，邁向9倍增，未來石岡及南屯等公托也將開辦。

神岡「兒少家庭福利館」以「家的開始」為設計發想，外觀有各式各樣顏色的小房子，塗飾逗趣的彩繪圖樣，象徵「幸福的家，從台中開始，從神岡出發」；親子館結合神岡區農特產品，設計吉祥物馬鈴薯，後方開闢一塊小農地種植蔬果，讓孩子們體驗栽種及採收，探索生命。

社會局表示，神岡「兒少家庭福利館」一樓是親子館，提供0到6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，及早期療育等福利服務，服務時間為周二至周日上午9點至下午5點；2、3樓設置公托，採日間托育，由專業托育人員照護50名0至2歲嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8點到下午6點，每月收費8500元。中心將協助家長申請托育費用補助，設籍台中0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍台中且符合收托資格者均可報名。

台中神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕今天出席開幕典禮並參觀設施。記者游振昇／攝影
台中神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕今天出席開幕典禮並參觀設施。記者游振昇／攝影
台中神岡「兒少家庭福利館」是神岡首間公托與親子館，台中市長盧秀燕今天出席開幕典禮並參觀設施。記者游振昇／攝影
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托育 親子

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