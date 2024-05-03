日月潭水位漲回來了！日管處復原各碼頭設施準備迎賓

近期降雨豐沛，水庫水位逐漸回升，5月3日水位高度已達747.85公尺，日月潭國家風景區為迎接國內旅遊復甦，今天啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號浮排銜接作業，朝霧及伊達邵碼頭右側引橋也開放使用。

日管處說，日月潭歷經3月至4月中旬枯水期，水位一度降至743.15公尺，目前回升至較高水位，重現往日湖光山色美景，因而啟動各碼頭設施復原工作，首先拆除各公有碼頭引橋鋪設止滑設施，平整碼頭引橋鋪面，方便遊客行走進出碼頭搭乘遊艇，並花一星期時間陸續復原引橋浮排，讓全部碼頭及觀光船恢復停靠舊觀。日管處也持續與南投縣渡船遊艇商業同業公會協調未來船舶席位調整事宜，發揮船舶遊憩功能最佳化。

台電表示，日月潭水庫配合1期稻作的水源調度，今年水位一路探底，近期因鋒面及梅雨的大量挹注，昨天日月潭水位上升到747.85公尺，水庫維持進帳約280萬噸，庫容回升來到96.07%，與3月底相比，有效蓄水量大幅增加，達到1億2439萬噸。