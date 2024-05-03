快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭水位漲回來了！日管處復原各碼頭設施準備迎賓

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭今日起啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號碼頭浮排的銜接作業，同時也恢復兩處碼頭引橋正常使用。圖／日管處提供
日月潭今日起啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號碼頭浮排的銜接作業，同時也恢復兩處碼頭引橋正常使用。圖／日管處提供

近期降雨豐沛，水庫水位逐漸回升，5月3日水位高度已達747.85公尺，日月潭國家風景區為迎接國內旅遊復甦，今天啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號浮排銜接作業，朝霧及伊達邵碼頭右側引橋也開放使用。

日管處說，日月潭歷經3月至4月中旬枯水期，水位一度降至743.15公尺，目前回升至較高水位，重現往日湖光山色美景，因而啟動各碼頭設施復原工作，首先拆除各公有碼頭引橋鋪設止滑設施，平整碼頭引橋鋪面，方便遊客行走進出碼頭搭乘遊艇，並花一星期時間陸續復原引橋浮排，讓全部碼頭及觀光船恢復停靠舊觀。日管處也持續與南投縣渡船遊艇商業同業公會協調未來船舶席位調整事宜，發揮船舶遊憩功能最佳化。

台電表示，日月潭水庫配合1期稻作的水源調度，今年水位一路探底，近期因鋒面及梅雨的大量挹注，昨天日月潭水位上升到747.85公尺，水庫維持進帳約280萬噸，庫容回升來到96.07%，與3月底相比，有效蓄水量大幅增加，達到1億2439萬噸。

日月潭今日起啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號碼頭浮排的銜接作業，同時也恢復兩處碼頭引橋正常使用。圖／日管處提供
日月潭今日起啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號碼頭浮排的銜接作業，同時也恢復兩處碼頭引橋正常使用。圖／日管處提供
日月潭今日起啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號碼頭浮排的銜接作業，同時也恢復兩處碼頭引橋正常使用。圖／日管處提供
日月潭今日起啟動朝霧碼頭1、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號碼頭浮排的銜接作業，同時也恢復兩處碼頭引橋正常使用。圖／日管處提供

國家風景區 日月潭 水庫 碼頭

延伸閱讀

日月潭一周灌進1100萬噸庫容 目前95.14%已接近滿水位

影／全台首創！暨大刷學生證往返台中高鐵不用錢

天助挨過枯水期！豪雨狂炸全台水庫進帳破億噸 真正解渴要等「這時機」

台灣哪些景點「去一次就不想再去」？他點名這裡 鄉民全不挺

相關新聞

日月潭水位漲回來了！日管處復原各碼頭設施準備迎賓

近期降雨豐沛，水庫水位逐漸回升，5月3日水位高度已達747.85公尺，日月潭國家風景區為迎接國內旅遊復甦，今天啟動朝霧碼...

影／台中各界捐款助花蓮震災近2000萬 盧秀燕到紫雲巖感謝

花蓮大地震至今仍在重建，台中市長盧秀燕今天到清水紫雲巖感謝廟方率先捐出1000萬元要協助花蓮救災，她也感謝台中宮廟和慈善...

影／超商排骨便當上百元 台中議員質疑安心餐券吃不飽

物價上漲，台中市發放給弱勢學生的安心餐券，2年前從50元提高到65元，不過近期物價上漲，有議員質疑，每人每餐65元可兌換...

事廢處理場擬設彰化大村 民眾喊撤案

雙倫工程公司申請在彰化縣大村鄉興建一般事業廢棄物處理場，已卡關10年，昨天辦說明會，數百民眾擔心影響大村等5鄉鎮市逾30...

有害廢土清除 台中龍井鷺山段地下水符標準

台中市龍井區鷺山段農地去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，居民擔心土壤地下水遭汙染。...

實施範圍公告 南投草屯路邊停車收費6月24日上路

南投縣草屯路邊停車收費原訂今年3月實施，但委外管理作業不順利，直至上月才成功發包，近日公告收費範圍及方式，一般車格每小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。