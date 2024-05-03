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影／超商排骨便當上百元 台中議員質疑安心餐券吃不飽

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
物價飆漲，台中市議員質詢弱勢學生安心餐券議題，當場拿出超商商品，擔心學生吃不飽。記者洪敬浤／攝影
物價飆漲，台中市議員質詢弱勢學生安心餐券議題，當場拿出超商商品，擔心學生吃不飽。記者洪敬浤／攝影

物價上漲，台中市發放給弱勢學生的安心餐券，2年前從50元提高到65元，不過近期物價上漲，有議員質疑，每人每餐65元可兌換約75元商品，但學生卻吃不飽，國小到高中學生食量不同，用相同的標準兌換也不公平。台中市教育局長蔣偉民說，將調查學生意見，並與配合供餐的超商、餐飲店協調，供應足夠的食物。

安心餐券發放給弱勢學生，周末假日、寒暑假可到指定超商或餐飲店兌換午餐，台中市共有2.1萬多名學生領取，每年編列約2.5億元預算，每張餐券面額65元，可兌換75元左右餐食。

民進黨議員林祈烽、施志昌質詢，他們去超商考察，安心餐券可兌換的食物，像是田園沙拉、皮蛋瘦肉粥等，就用掉餐券金額，但孩子未必能吃得飽，如果真的要吃飽，一個排骨便當要價上百元，遠超過餐券可兌換的面額。

議員表示，很多超商推出加值兌換，例如買飯糰加4元可兌換無糖豆漿，加1元可兌換茶葉蛋，或者特定商品加1元可買鮮奶等，雖說用銅板可兌換其他食物，但超商或教育局有差這幾塊錢嗎？應該提供學生更足量、營養充足的食物。

林祈烽說，安心餐券從國小到高中面額相同，可兌換的食物也相同，問題是國小生、高中生的食量不同，尤其高中生的食量、需要的營養更多，應該協調其他的便當店加入供餐行列，透過電子票證來供餐，滿足不同需求。

副市長鄭照新說，市府會調查物價波動，再評估安心餐券的面額，滿足學生需求。教育局長蔣偉民說，安心餐券兌換商品有規定，必須包含主食品項，針對食量問題，將進行問卷調查需求。

蔣偉民說，超商提供的加價兌換豆漿、鮮奶或茶葉蛋，讓學生可以買到超值商品，將再與超商協商，提供學生更優質餐食。

物價飆漲，台中市議員質詢弱勢學生安心餐券議題，當場拿出超商商品，擔心學生吃不飽。記者洪敬浤／攝影
物價飆漲，台中市議員質詢弱勢學生安心餐券議題，當場拿出超商商品，擔心學生吃不飽。記者洪敬浤／攝影

弱勢生 教育局 林祈烽 議員 超商

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