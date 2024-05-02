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台中東區干城好宅動土

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市東區干城社會住宅昨日開工動土，將興建486戶好宅，預計2028年底完工。記者余采瀅／攝影
台中市東區干城社會住宅昨日開工動土，將興建486戶好宅，預計2028年底完工。記者余采瀅／攝影

台中市東區干城社會住宅昨天動土，將興建486戶，預計2028年底完工。市長盧秀燕表示，干城好宅開工加完工的社宅，台中市合計6590戶，達成中央希望台中市府蓋6000戶的目標，市府將持續推動，以興建1萬戶為目標，加上中央未來將在台中蓋8000戶社宅，總計約1.8萬戶，照顧更多市民。

盧秀燕說，她上任時，台中只有400餘戶社宅完工，現已完工3600餘戶，高達9倍，其中9處完工，14處已經開工，已發包要新建的有4處，3處規畫中，在她任內台中市會興建30處、高達1萬戶社宅，比中央給的目標多蓋4000戶。

都發局指出，東區干城好宅位於台中車站生活圈，鄰近帝國糖廠湖濱生態園區、樂成宮、綠川等文化古蹟，距離秀泰影城、三井LaLaport、建國市場也很近，步行5分鐘更可到台中車站、台中轉運站及捷運藍線，生活機能便利。

都發局說，此案以生態綠島為設計概念，規畫地下4層、地上21層建築，低樓層設社會服務站、小作所、共享廚房、舞蹈教室、身心障礙社區式日間作業設施，可引進專業團體進駐，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所；3樓以上則提供1房型、2房型共486戶好宅，預計2028年底完工。

住宅處表示，台中社宅租金推出「567777」方案，只要首次申請入住，皆享有第一年租金5折、第二年6折、第三年7折優惠，租約3年一期，期滿續約後，再享三年每年7折優惠，減輕青年經濟負擔。

共享廚房 台中市 生態園區 盧秀燕 社宅 社會住宅

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