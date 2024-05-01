未來6年台中國小恐減400班 教局：祭出兩大措施因應

依據人口統計，台中市今年國小學生源減少約500多人，明年約減1700人，減達60班。市議員陳淑華示警說，若無社會人口遷入，6年後國小累計減300、400班，衝擊基層教育，市府要及早準備。

教局表示，避免學校受減班衝擊，有兩大措施，目前各校都控留教師比例，未來持續評估調降班級人數可行性。另部分新興地學齡人口爆滿，會評估未來學齡人口增減數，滾動調整學區，協助轉介超額學生。

另為均衡各校發展，避免教育失衡，本局將持續協助各學校發展辦學特色、深化課程精進、汰換更新相關設備等，以穩定生源，並兼顧各校穩健發展。

議員陳淑華說，截至今年3月底，台中市7歲人口2萬8821人，6歲2萬7109人，5歲2萬5339人，逐年遞減，1歲1萬9046人，0歲僅1萬6797人。

陳淑華說，少子化如同海嘯衝擊基層教育系統，眼前未來兩年學齡兒童每年約減少1800人，以法定每班29人，將減60班以上，如不計社會人口流動，台中市的國小6年內恐面臨嚴重衝擊。

陳淑華統計，另今年0歲比7歲少了1萬2024人，預估2031年累計減班達400班，屆時可能發生國小關閉或併校潮，而幼兒教育3年後就可能面對少子困境。

陳淑華指出，中科附近的福科國中、國安國小、永安國小因中科就業人口移入，出現就學擁擠、學生爆班的問題。

議員陳俞融舉例，北屯有國小本學年度招收30名新生，今年只剩17人。北區賴厝國小下學年363名新生入學，一公里外的健行國小新生入學僅59人，兩校差距6倍，大者恆大，小者恆小，教育局要未雨綢繆，拿出實際解決作為。

議員謝家宜表示，台中市有多處新興重劃區，學童人口區域不均，北屯人口激增，有新設學校或增班需求，建議教育局在考量個別區域發展、人口遷移。

陳淑華請市府嚴肅看待此議題，教育資源失衡有些區域爆滿、有的生源大缺。陳淑華建議，市府以大數據分析，建構AI模型，妥適安排教育資源分配。