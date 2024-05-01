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尋親10年不知大哥住隔壁鄉鎮 竹山戶所與警方促兄妹團圓

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
83年次的林小姐（中）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，兩人互留連絡方式。圖／讀者提供
83年次的林小姐（中）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，兩人互留連絡方式。圖／讀者提供

83年次的林小姐，在1歲大時因家庭因素被送領養，養父臨終前告知她親生父母及兄弟姐妹的故事，讓她從20歲就開始找自己的生母，10年間陸續透過高雄戶政事務所協尋，但都得不到尋找親人的結果，近日在竹山戶政事務所協助下，終於完成這項感人的尋親任務，順利聯絡上同樣是送人收養的親大哥，2人失散近30年，昨天立刻放下手頭工作，趕來竹山和親妹妹見面團圓。

竹山戶政事務所主任梁坤勇表示，家住南部的林小姐自小就由林姓養父母收養，直至養父臨終前，在病榻告訴其有關親生父母及兄弟姊妹的事情，至此林小姐就不時惦記著尋親之事，也在高雄3度透過戶政事務所協尋，但都得不到結果；昨天了解林小姐的情況後，在同仁葉展維積極努力下，雖然查不到生母的行蹤，但最終還是連絡上同樣是送人收養的75年次的廖姓親大哥，也曾到高雄尋覓其妹妹的下落。

廖姓哥哥指出，因為媽媽天生中度殘障，當年沒有謀生能力，所以就將妹妹送人收養了，之後他和媽媽都找了兩次，但是在個資保護下，都卡在戶政事務所，不給電話，不然其實要找是找得到，然後最後是有找到高雄的住址，特別的是昨天還做了一個夢，夢中突然跟妹妹相認，然後死掉的養父在夢中有交代一些事情，結果就真的接到戶政事務所的電話，完成長輩交代的一個心願。

林姓妹妹表示，直到最近透過一名台中退休偵查隊小隊長張昌平及竹山分局偵查隊副隊長顏彰賢的牽線，找到竹山戶政事務所，機緣巧合，親大哥剛好就在竹山隔壁鄉鎮工作，連絡上後立刻趕到竹山戶政事務所團圓，兄妹相見時，淚珠早已在兩人的眼中打轉，大哥與小妹更是細數過去10年的相互尋覓認親的過程，雖一度杳然無蹤，卻又悄然卻發現彼此就在隔壁鄉鎮。

83年次的林小姐（右）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（右）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（中）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥（左三），完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（中）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥（左三），完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（右）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（右）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（右）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，完成人生心願。圖／讀者提供
83年次的林小姐（右）昨天在竹山戶政事務所完成10年尋親任務，見到失散近30年的廖姓親哥哥，完成人生心願。圖／讀者提供

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