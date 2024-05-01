尋親10年不知大哥住隔壁鄉鎮 竹山戶所與警方促兄妹團圓

83年次的林小姐，在1歲大時因家庭因素被送領養，養父臨終前告知她親生父母及兄弟姐妹的故事，讓她從20歲就開始找自己的生母，10年間陸續透過高雄戶政事務所協尋，但都得不到尋找親人的結果，近日在竹山戶政事務所協助下，終於完成這項感人的尋親任務，順利聯絡上同樣是送人收養的親大哥，2人失散近30年，昨天立刻放下手頭工作，趕來竹山和親妹妹見面團圓。

竹山戶政事務所主任梁坤勇表示，家住南部的林小姐自小就由林姓養父母收養，直至養父臨終前，在病榻告訴其有關親生父母及兄弟姊妹的事情，至此林小姐就不時惦記著尋親之事，也在高雄3度透過戶政事務所協尋，但都得不到結果；昨天了解林小姐的情況後，在同仁葉展維積極努力下，雖然查不到生母的行蹤，但最終還是連絡上同樣是送人收養的75年次的廖姓親大哥，也曾到高雄尋覓其妹妹的下落。

廖姓哥哥指出，因為媽媽天生中度殘障，當年沒有謀生能力，所以就將妹妹送人收養了，之後他和媽媽都找了兩次，但是在個資保護下，都卡在戶政事務所，不給電話，不然其實要找是找得到，然後最後是有找到高雄的住址，特別的是昨天還做了一個夢，夢中突然跟妹妹相認，然後死掉的養父在夢中有交代一些事情，結果就真的接到戶政事務所的電話，完成長輩交代的一個心願。