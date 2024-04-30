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影／好美！南投「偽雪景」超療癒 醫急籲1族群別靠近

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立台灣工藝研究發展中心附近已見木棉花絮飄揚，猶如下起雪，白色棉絮逸散草皮上也別有風情。圖／民眾提供
國立台灣工藝研究發展中心附近已見木棉花絮飄揚，猶如下起雪，白色棉絮逸散草皮上也別有風情。圖／民眾提供

每年4、5月是木棉花的開花結果期，國立台灣工藝研究發展中心附近已見木棉花絮飄揚，猶如下雪，棉絮鋪滿草皮上也很美，「偽雪景」讓南投民眾直呼浪漫療癒。但醫師提醒，全是吸入性過敏原，嚴重恐誘發氣喘，過敏族群應避免靠近。

每年5月前後進入木棉花的開花結果期，當木棉花果實成熟迸裂，裡頭的棉絮便隨風飄揚，南投近期午後又常颳強陣風，工藝中心附近不時出現白色棉絮紛飛景致，彷彿下起雪一般，掉落在草皮上的棉絮則隨風滾動，讓人不由得多看幾眼。

只不過，這樣的浪漫又療癒的「偽雪景」，卻讓醫師覺得不太美妙，衛福部南投醫院免疫風濕科醫師高堅凱說，木棉樹、黑板樹等所產生的棉絮都是吸入性過敏原，容易造成鼻子過敏等呼吸道症狀，嚴重甚至會誘發咳嗽、氣喘。

高堅凱建議，若有過敏體質、到戶外曾對某種花草有過敏反應等過敏族群要懂得自保，這段時間出門最好戴口罩，避免出入或接觸類似環境，以免誘發相關呼吸道症狀；倘若因棉絮造成呼吸道問題，若嚴重建議仍需就醫，尋求專業醫療協助。

國立台灣工藝研究發展中心附近已見木棉花絮飄揚，猶如下起雪，白色棉絮逸散草皮上也別有風情。圖／民眾提供
國立台灣工藝研究發展中心附近已見木棉花絮飄揚，猶如下起雪，白色棉絮逸散草皮上也別有風情。圖／民眾提供

南投 氣喘 醫師

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