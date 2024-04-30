影／今天是世界珍奶日！盧秀燕喝珍奶、秀「珍奶襪」

今天4月30日是世界珍奶日，台中市長盧秀燕今天主持市政會議喜迎世界珍奶日，特別秀出可愛的「珍奶襪」，並表示「台中作為珍珠奶茶發源地，感到非常榮幸」。她還自拍喝珍奶、穿「珍奶襪」影片推銷台中的珍奶、「珍奶襪」。

盧秀燕在市政會議上表示，今天是世界珍奶日，作為珍珠奶茶發源地，台中市與此節日關係密切。她要感謝天主教瑪利亞基金會，以身障朋友的藝術創作製成襪子，並與春水堂合作，推出「珍奶襪」。「送禮自用兩相宜！」她強調「珍奶襪」樣式討喜，更能幫助身障弱勢，歡迎大家多多採購。

勞工局指出，勞工局與瑪利亞基金會針對身障就業服務長期合作。例如瑪利亞基金會設立在市政大樓的瑪利MAMA手作麵包庇護商店，至今已營運12年，提供超過20名身障者庇護性就業服務，其中有3位庇護員工成功轉銜到一般職場就業，快樂襪子店儲備店長就是其中一員。

勞工局說明，感謝轄內機構、團體夥伴一路走來的辛勞及熱忱，以及企業的踴躍參與，一同營造友善的職場環境，促進身心障礙者就業，讓社會大眾看見身心障礙者經由專業服務與政府的協助，在職場上發光發熱。