影／全障運今在南投燃聖火 平權運動精神流傳半世紀的感動

我國首次身心障礙國民運動會「仁愛運動會」是由台灣省政府主辦，相隔半世紀，2024全國身心障礙國民運動會首度移師南投，將於5月25至28日登場；縣府今重返省府引燃大會聖火，後天起傳遞至21個縣市，別具傳承意義，令人感動。

縣府指出，回顧我國身心障礙國民運動會歷史，50年前，由台灣省政府教育廳主辦的「仁愛運動會」，是身心障國民運動會的濫觴，歷經各承辦縣市努力，如今的全國身心障國民運動會已具規模，今年全障運則移師南投，也是南投首度承辦。

2024全障運聖火引燃儀式今在中興新村省府大樓前舉行，縣府延續賽會初創之心，並結合科技，以無人機運送象徵「仁愛運動會的火苗」，點燃全障運的勝利之火，再由副縣長王瑞德與教育部體育署全民運動組長呂宏進共同引燃大會聖火。

今年的大會聖火傳遞則由南投縣代表隊特奧輪鞋競速黃偉峻選手及地板滾球蔡承恩選手擔任第1棒傳遞至國立南投特殊教育學校，由該校聖火隊點燃全障運母火，2日起再傳遞至21個縣市，預計環繞北、中、南15所特殊教育學校及單位。

副縣長王瑞德說，南投首度承辦全國身心障礙最高層級賽會，達成全民運動的重要賽事里程碑，更因與台灣省政府首辦「仁愛運動會」已相隔半世紀，將聖火引燃儀式選在省府舉行，別具歷史傳承意涵，讓平權運動精神持續流傳，令人感動。