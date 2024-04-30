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2024台積心築藝術季啟動！邀民眾來台中驛體驗「聊齋」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2024台積心築藝術季」今開幕，「聊齋」特展結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。記者趙容萱／攝影
「2024台積心築藝術季」今開幕，「聊齋」特展結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。記者趙容萱／攝影

台積電文教基金會主辦「2024台積心築藝術季」今天在台中驛（舊台中車站）開幕，今年主題為「跨越─心世界」，由聯合文學生活誌規畫策展的「聊齋」文學互動特展，結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。

台積電文教基金會董事陳健邦說，台積心築藝術季透過藝企合作，持續為台積電建廠所在地的城市挹注藝文的活水。今年透過文學、音樂及戲劇的菁英藝術團隊呈現藝術即跨越的概念。

陳健邦指出，今年首次邀請「聯合文學」雜誌獨家策畫「聊齋─不真之真，承接人世」文學互動展，以活潑有趣的手法轉化經典文本，結合台中驛巴洛克建築的古典氛圍，帶領大眾跨越時下流行的網路影音，進入古典文學世界。

台中市文化局長陳佳君強調，台中市包含台中驛以及即將開放的台中州廳，台中市有形文化資產共計有4處國定古蹟、54處市定古蹟。文化局活化古蹟，永續古蹟之美，感謝台積電文教基金會今年以台中驛作為「聊齋」特展場域，讓民眾體驗。

聯合文學雜誌總編王聰威說，聊齋特展包含認識聊齋、羅剎海市、鬼異，以及狐狸等4展區，包含曲鏡面反射、紙窗的窺視以及狐狸原型的心理測驗等呈現蒲松齡筆下聶小倩、畫皮等8個經典故事。也安排作家廖玉蕙、謝宜安「聊聊『聊齋』」講座、「海市蜃樓」小旅市集，以及魔術藝術家林陸傑演出「年少時光：美麗新世界」。

此外，今年在台中國家歌劇院舉辦「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」音樂會，並與台中國家歌劇院「藝想春天」藝術節合作合辦里米尼紀錄劇團「All right. Good night」演出。並邀請唐美雲攜手京劇老生唐文華、許秀年、人間國寶小咪在府城連演二場精緻大戲「臥龍」。郭建甫帶領不貳偶劇帶來創新布袋戲「戲頭」。

「2024台積心築藝術季」今開幕，「聊齋」特展結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。記者趙容萱／攝影
「2024台積心築藝術季」今開幕，「聊齋」特展結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。記者趙容萱／攝影
「2024台積心築藝術季」今開幕，「聊齋」特展結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。記者趙容萱／攝影
「2024台積心築藝術季」今開幕，「聊齋」特展結合台中驛古典建築空間，帶領民眾體驗「聊齋」魔幻世界。記者趙容萱／攝影

台積電文教基金會 國定古蹟

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