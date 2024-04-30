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竹山分局要搬新家！辦公大樓延宕10年終將如願遷入新址
25年前的一場九二一大地震，讓竹山分局成為南投縣警局4大分局中，最後一個改建完成的警分局，目前分局上下都以一個「搬新家」的心情，展開辦公廳舍搬遷事宜，竹山分局表示，歷經10年的等待，預計將以5個工作天的時間，遷入新大樓現址（竹山鎮大智路821號），邁向新的里程碑。
竹山分局表示，原有辦公廳舍興建於民國1987年，不僅使用多年，九二一地震也導致建築物部分損壞、結構受損、多處漏水，影響警員辦公執勤的品質，最後在南投縣議會支持下，與國有財產署雙方達成易地至現今完工的共識後，工程於2021年7月中動土開工，目前工程已完成，將挑建良辰吉時正式舉辦搬遷儀式，但強調分局及各派出所仍如常受理民眾各項服務案件，不受影響。
老員警透露，九二一地震後，竹山分局原本計畫原地重建，但部分預定地，因位於日治時期的宿舍及防空壕，經縣議員陳玉鈴及地方文史工作者發起搶救運動下，也意外掀起一場文資保衛戰，致分局新建案遲遲無法動工，直至獲得國有財產署同意用以地換地的方式，交換中興新村土地與林務局竹山工作站土地，才打破對峙7年的僵局，前後歷經10年延宕，終將遷入竹山鎮大智路821號的新辦公大樓。
竹山分局指出，新的辦公樓為地下一層、地上五層的建物，外觀以竹山特色文物發想，將竹編藝術品編織的紋理作為建物主視覺特色，內部規畫辦公室、宿舍、禮堂、體技場、留置室、通訊鐵塔、靶場、機房等，同時建構數位化及網路管理，為警方創造E化環境，總樓地板面積約1800坪，總工程費約2億1千萬元。
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