台中港設天然氣儲槽宛如96顆原子彈！台電：國際從未發生爆炸過

台電在台中電廠增設兩組燃氣機組後，第2期計畫規畫增設4組組燃氣機組，也將在台中港區內增設4座容量16至18萬公秉的地上型天然氣儲槽。但台電上午在龍井舉辦環境影響說明書公開會議，遭到地方人士反對。民眾說，雖想要增氣減煤，卻擔心天然氣儲槽太過密集，未來達17座將如同96顆原子彈，因此反對天然氣儲槽再設置。

17座天然氣儲槽之說是立委顏寬恒提出，他說，增氣減煤的部分，地方鄉親沒什麼反對意見，但是天然氣儲槽部分，中油的二接（台中液化天然氣接收站）就有6座，目前還正興建兩座，另還有一期要增設5座，如果二期再增4座，總數達17座。台中市民從原本的空汙問題又增加了生存安全的疑慮。

另外民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹也質疑，台中港的天然氣儲槽據計算宛如「96顆原子彈」，台中人的安全請問中央看到、重視了嗎？

台電會後解釋，液化天然氣是極低溫的液體，且天然氣比空氣輕，萬一洩漏會向上飄散，不易達到爆炸濃度；且台電目前規畫採用的新式儲槽，有多層防護、耐震設計，符合國際安全標準，也是目前儲槽的主流，此類型的儲槽在國際上從未發生過爆炸事故，絕不可能宛如96顆原子彈。

至於天然氣儲槽總數將達17座之說，是中油加上台電的總數，但台電一期要增設的5座環評並未通過，二期的4座也還有待送環評，目前台電並未有天然氣儲槽興建中。

不過，如果天然氣儲槽減少，會增加海運頻繁出入，不但不經濟，萬一遇到戰時封鎖，發電就成問題，天然氣儲槽是發電的一環。將以安全、嚴謹之程序執行計畫，並把民眾建議送環境部審查。

對於市長盧秀燕指「國家缺電不能只押台中」，事實上北中南地區皆積極推動增氣減煤，供電情況也已努力改善。要讓台電能發電，國家才會有電，台電將持續與地方溝通說明、化解疑慮，也盼各界共同支持燃氣相關建設。