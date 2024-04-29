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影／中友埔里農莊辦開發說明會 居民怒沒被通知爆衝突

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中友百貨相關企業埔里農莊日前辦理環評公開會議，但遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，居民到場拉白布條抗議。圖／民眾提供
中友百貨相關企業埔里農莊日前辦理環評公開會議，但遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，居民到場拉白布條抗議。圖／民眾提供

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，日前辦理環評公開會議，遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，現場爆衝突，最終只能散會。地方今重申，業者須恢復違法開發區域並依法重新申請，否則將抗爭到底。

埔里農莊在一新、合成、廣成里等地購置大面積土地，擬興建大型旅館、休閒農場及遊憩區，但遭地方控訴違法開發破壞環境，影響珍稀保育魚種「台灣白魚」棲地，也恐使地下水資源枯竭；業者也因屢次違法遭開罰多達11次達150萬元。

不過，埔里農莊仍持續規畫開發，前晚（27日）針對開發面積廣達113公頃的「里山森活度假村（旅館）開發申請案」在廣成里活動中心舉行環境影響評估公開會議，但遭地方質疑未落實通知相關利害鄰里，違反環評程序，因此引爆衝突。

由於，業者未通知與整體開發案相關的一新、合成等里，一新里長林宥岑率里民到現高舉「罔顧方圓十里居民安全」、「財閥企業無痛裁罰」等白布條抗議，怒嗆業者違法「會議無效」；有部分廣成里民同樣沒被通知，一樣到場發聲表達不滿。

群眾到場抗議後，埔里農莊代表盼繼續簡報該開發申請案，使得現場衝突升溫， 雙方劍拔弩張，現場僵持1個多小時，業者才宣布散會。會後，抗議民眾強調，會議未依環評法通知鄰近其他里，說明會無效；業者表示，由政府相關單位認定。

一新里辦公室今表示，埔里農莊在一新里當地有許多違法開發行為，地方若漠視也將在廣成、合成等地發生，呼籲鄉親別被蒙蔽，並重申要求業者將違法開發區域恢復原狀，再依程序合法重新申請，否則地方絕對會共同面對，並且抗爭到底。

埔里農莊今回應，里山度假村開發申請案全區坐落在廣成里，依開發行為環境影響評估作業準則、環境影響評估公開說明會作業要點等規定，向縣府、縣議會、埔里鎮公所、埔里鎮代會、廣成里里長辦公室等發出開會通知單，一切依法辦理。

中友百貨相關企業埔里農莊日前辦理環評公開會議，但遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，居民到場拉白布條抗議。圖／民眾提供
中友百貨相關企業埔里農莊日前辦理環評公開會議，但遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，居民到場拉白布條抗議。圖／民眾提供
中友百貨相關企業埔里農莊日前辦理環評公開會議，但遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，居民到場拉白布條抗議。圖／民眾提供
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埔里 環評 開發區

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