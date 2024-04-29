台中第3家好市多落腳海線？ 經發局：有掌握但不能說明

台中市海線人口爆增，清水慶祝突破9萬人，梧棲也突破6萬人。市議員陳廷秀今質詢指出，傳台中第3家好市多將開在海線？經發局長張峯源說有掌握到這個訊息，但還不能明確說明。

無黨籍市議員陳廷秀今在市議會財政經濟業務質詢說，市長盧秀燕日前透露台中將再開第3家好市多，據他了解有機會落腳在海線。

台中已有2家好市多，盧秀燕主動公布台中市將有第3家好市多，各界好奇。經發局長張峯源表示，確實有掌握到這個訊息，但無法明確說明，不能代替業者宣布訊息。

陳廷秀透露，統一集團在台中港區興建中部冷鏈、物流中心，預計可提供1000個就業機會，他希望市府要關心，為在地人創造工作機會。張峯源承諾會請業者提供。