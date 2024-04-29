豐原東陽里缺自來水 江啟臣爭取中央補助延管 7月底完工

台中豐原東陽里泉州巷、秀坑巷居民缺乏自來水，用水僅依靠山泉水，嚴重影響民眾用水權益，立法院副院長江啟臣去年爭取1684萬，建設第一階段自來水延管工程，今年再爭取2008萬，施作第二階段工程。江啟臣說，此次工程預計7月底前完成管線埋設，完善東陽里自來水接管最後一哩路。

台中部分偏遠山區自來水未普及，影響包含豐原南嵩里、東陽里、朴子里、東湳里等地居民，過去四年江啟臣爭取1.15億，延管自來水至該地區，應改善當地水利設施改善。

江啟臣表示，此次規畫「東陽里泉州巷、秀坑巷自來水延管工程」，分作兩階段施作，第一階段獲「112年水利署無自來水計畫」核定，以總經費約 1684 萬施自來水延管，現在已完工，讓24戶民眾有自來水可用。

江啟臣今率台水公司、中市經發局、市議員張瀞分、豐原區公所等單位，舉辦第二階段施工前說明會；江說，第二階段也獲水利署核定，總經費達2160.5萬，預計7月底前可埋設管線完成，滿足35戶自來用水。

台水第四區管理處長張裕浩表示，山區是水源頭，卻因為地處偏遠，導致難以用到乾淨的自來水。「豐原區泉州巷、秀坑巷無自來水延管工程」分為兩階段，第一階段已於去年完工，第二階段也在今年1月獲水利署核定。

豐原給水廠長張景翔提到，目前尚未收到民眾申請新裝自來水，請符合條件的民眾盡速提出申請。

張瀞分說，如同第一階段的工程，第二階段除工程經費2008萬外，也協助爭取經發局152.5萬的路面修復費用，中央、地方共同合作，解決各項民生問題。

江啟臣也提醒，施工期間難免造成地方不便，請各單位妥善向民眾溝通，工程施作時間勁量避開上、下班等交通尖峰時期，減輕施工對民眾生活影響。