盧秀燕送「九萬」給6歲小妹妹 因為清水區這項紀錄突破性成長

清水區為台中市人口增長數第四多區域，4月19日人口數一舉突破9萬人，是自1986年8萬人以來，歷時38年的人口增長；清水第9萬名設籍民眾為6歲小妹妹温王芷菲，自花蓮移入，台中市長盧秀燕今天特別致贈「九萬」鑰匙圈，紀念這個特別時刻。盧秀燕表示，全國少子化，但海線人口「未減反增」，謝謝各界共同努力，清水建設越來越完善，不斷吸引人口移入。

盧秀燕說，海線人口「未減反增」，「海線四小龍」之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，近10年間人口增加近2.2萬人，除清水區今年4月突破9萬人，梧棲人口去年3月也突破6萬人；沙鹿區目前人口也超過9.9萬人，突破10萬大關指日可待；龍井區人口也朝8萬人邁進。

民政局長吳世瑋表示，台中海線有清水火車站、國道三號及四號交會的中港系統交流道、全台第二大國際商港台中港，以及中部唯一聯外機場台中國際機場，是中台灣唯一同時具備陸海空三種運輸動能的區域。

台中市議長張清照指出，努力爭取的國民暨兒童運動中心、海生館都在近年將啟用，還有已完成通車的濱海橋、火車站跨站天橋，與鰲峰山、高美溼地各項建設，完善生活機能、交通更便利，促使更多人願意移居清水。