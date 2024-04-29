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盧秀燕送「九萬」給6歲小妹妹 因為清水區這項紀錄突破性成長

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
清水區為台中市人口增長數第四多區域，更於19日人口數正式突破9萬人，今舉行慶祝大會。記者劉柏均／攝影
清水區為台中市人口增長數第四多區域，更於19日人口數正式突破9萬人，今舉行慶祝大會。記者劉柏均／攝影

清水區為台中市人口增長數第四多區域，4月19日人口數一舉突破9萬人，是自1986年8萬人以來，歷時38年的人口增長；清水第9萬名設籍民眾為6歲小妹妹温王芷菲，自花蓮移入，台中市長盧秀燕今天特別致贈「九萬」鑰匙圈，紀念這個特別時刻。盧秀燕表示，全國少子化，但海線人口「未減反增」，謝謝各界共同努力，清水建設越來越完善，不斷吸引人口移入。

盧秀燕說，海線人口「未減反增」，「海線四小龍」之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，近10年間人口增加近2.2萬人，除清水區今年4月突破9萬人，梧棲人口去年3月也突破6萬人；沙鹿區目前人口也超過9.9萬人，突破10萬大關指日可待；龍井區人口也朝8萬人邁進。

民政局長吳世瑋表示，台中海線有清水火車站、國道三號及四號交會的中港系統交流道、全台第二大國際商港台中港，以及中部唯一聯外機場台中國際機場，是中台灣唯一同時具備陸海空三種運輸動能的區域。

台中市議長張清照指出，努力爭取的國民暨兒童運動中心、海生館都在近年將啟用，還有已完成通車的濱海橋、火車站跨站天橋，與鰲峰山、高美溼地各項建設，完善生活機能、交通更便利，促使更多人願意移居清水。

清水區公所今舉行慶祝活動，副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、民政局長吳世瑋、運動局長李昱叡、清水區長蔡慶生、清水警分局長蔡慶星、台中區漁會理事長鄭基和及在地各里長皆到場，立委蔡其昌、市議員陳廷秀也派員參與。

台中市長盧秀燕說，全國少子化，但海線人口「未減反增」，「海線四小龍」之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，近10年間人口增加近2.2萬人。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕說，全國少子化，但海線人口「未減反增」，「海線四小龍」之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，近10年間人口增加近2.2萬人。記者劉柏均／攝影
民政局特製「九萬」鑰匙圈，送給參與活動的民眾。圖／民政局提供
民政局特製「九萬」鑰匙圈，送給參與活動的民眾。圖／民政局提供
台中市議長張清照指出，海線完善生活機能、交通更便利，促使更多人願意移居清水。記者劉柏均／攝影
台中市議長張清照指出，海線完善生活機能、交通更便利，促使更多人願意移居清水。記者劉柏均／攝影
台中清水第9萬名設籍民眾，為6歲小妹妹温王芷菲、自花蓮移入，市長盧秀燕、市議長張清照今親自頒發禮品。記者劉柏均／攝影
台中清水第9萬名設籍民眾，為6歲小妹妹温王芷菲、自花蓮移入，市長盧秀燕、市議長張清照今親自頒發禮品。記者劉柏均／攝影
清水區為台中市人口增長數第四多區域，更於19日人口數正式突破9萬人，今舉行慶祝大會。記者劉柏均／攝影
清水區為台中市人口增長數第四多區域，更於19日人口數正式突破9萬人，今舉行慶祝大會。記者劉柏均／攝影

清水區 火車站

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