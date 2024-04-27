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台中山海環線分拆3路段送審 中市府爭取中央更多補助興建

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
大台中山海環線計畫路線示意圖。圖／台中市交通局提供
大台中山海環線計畫路線示意圖。圖／台中市交通局提供

台中市山、海線鐵路雙軌高架化，是台中交通建設重要環節，「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，已依交通部指示，將山海環線計畫分拆為山線、海線及甲后線送中央審查，山線及海線計畫目前由國發會審議中。

交通局長葉昭甫說，盼中央儘速核定，市府將爭取比照過去山線鐵路高架化的專案核定方式，由中央專案補助興建。

交通局指出，大台中山海環線計畫規劃包含山線高架延伸烏日3.7公里、海線雙軌及部分高架化25.9公里，並新增甲后線鐵路14.3公里。其中山線高架延伸烏日，是由大慶車站南側開始高架延伸，烏日車站規劃為高架車站，並在新烏日車站前降回平面；海線雙軌暨部分高架化則包含大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。

另在經費分攤方面，山線計畫經費83.4億元，中央補助36.54億元，占43.81%、地方分擔46.86億元；海線計畫經費398.87億元，中央補助229.2億元，占57.46%、地方分擔169.67億元；甲后線計畫經費351.14億元，中央補助164.34億元，占46.80%、地方分擔186.8億元。

葉昭甫提到，「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，已依交通部今年1月30日書面意見指示，將山海環線計畫拆分為山線、海線及甲后線3本報告書，並於2月23日再次提送交通部審查，交通部於3月29日將山線及海線計畫轉陳行政院，目前由國發會審議中。

另交通部鐵道局推動的「台鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究」已於今年1月29日獲行政院核定，市府的山海環線可行性研究後續經行政院核定後，兩案將由交通部鐵道局整合啟動綜合規劃作業，完善大台中鐵路發展。

葉昭甫說，山海環線計畫為地方重大建設，需要中央、地方共同努力，當年市府推動「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」時，山線豐原到大慶鐵路高架化由中央全額負擔，市府提出專案補助要求應屬合理，「市府願意配合分攤經費，但也考量地方財政能力，」希望中央可多幫忙。

葉昭甫強調，台鐵系統屬於國有財產，未來營運及產權都歸屬中央，市府將爭取比照過去的專案核定方式，由中央專案補助興建，未來將持續爭取中央認同，盼能夠早日核定計畫，以符市民期望。

交通部 行政院 鐵路高架化

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