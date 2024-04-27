中市查4和牛名店 3家合格

台中市食安處稽查發現和牛燒肉餐廳，儲存逾期牛肉挨罰並移送檢調。中市食安處啟動「和牛燒肉餐廳」專案，首波列出20家相關業者，近日先稽查4家名店，其中「樂軒和牛專門店」食材未離地放置，要求限期改善，其餘3家皆合格。食安處表示，曾有業者把冷藏肉改為冷凍，宣稱可延長保存期間，但此舉已違反規定，逾期仍會挨罰。

和牛燒肉套餐單價高，台中知名的和牛餐廳接連被檢舉查出儲存逾期牛肉等食材，2家共挨罰336萬。新北也查出冷凍倉儲內，有大量的冷藏牛肉、牛油等食材。

中市食安處進行「和牛燒肉餐廳稽查專案」，前天稽查人員與消保官前往老乾杯、侍老井精品和牛燒肉會所、阪前和牛鐵板燒、樂軒和牛專門店等4家名店，針對食材保存與來源、產品責任保險與衛生等稽查，結果「樂軒」未出示體檢表，食材未離地放置，已開立限期改善通知，將無預警複查，若不合格，將依食安法裁罰6萬到2億元罰鍰。

新北市衛生局稽查軒榮公司，在冷凍倉儲查獲牛油、牛邊肉1000公斤，都已逾期；業者宣稱日本原廠製造業者說冷凍可保存2年，但業者未出具進口報關單，逾期產品皆封存。中市稽查和牛餐廳，也都在冷凍庫發現原屬於進口冷藏牛肉。

食安處強調，餐飲業若要把冷藏食材改為冷凍，應依衛福部函示，上游製造商須提出有效日期評估資料，否則仍違食安法。最新稽查結果已公布在「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」；網址：https://gov.tw/eyJ。