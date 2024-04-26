后里紅土網球場選址一波三折 民代爭取決定在這設址

台中后里目前只有內埔國小2面紅土網球場，明年改建光電風雨球場，球友面臨「無處可打」窘境，立委楊瓊瓔、台中市議員陳本添接獲陳情，今天邀相關單位現勘中科園區后里公園評估選址，最後決定在停車場西側土地增設網球場。

中科管理局指出，該地為鄰近工程土方暫置區，須待2026年完工移除土方，可施作2面紅土網球場，經費將與台中市運動局一起籌措。

立委楊瓊瓔、台中市議員陳本添今天辦理「中科后里園區后里公園增設網球場」現勘，邀中部科學園區管理局副局長施文芳、台中市政府運動局副局長游志祥、后里區多位里長及台中市后里區體育會網球委員會等相關單位共同評估選址。

陳本添表示，后里區內埔國小因改建光電風雨球場，受限腹地狹窄，無法保留原有2面紅土網球場，球友面臨無處可打窘境。后里區網球協會主委顏志仲說，中科后里園區開發，帶動外來人口移入，網球球友也持續增加，但內埔紅土網球場改建，球友需赴豐原、大甲切磋球技。

中部科學園區管理局副局長施文芳提出，后里公園北側、壘球場東側、北橋東側引道北側綠地等處，多位球友反映腹地狹小、方位、面寬等問題，一度無法取得共識。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益拿出后里公園平面配置圖，逐一盤點現況，建議擇定停車場西側土地。

在場多位球友對此樂觀其成；施文芳表示，停車場西側土地目前為鄰近工程土方暫置區，無法立即釋出，須待完工移除土方才能施作，依照期程推估，預計2026年才能增設2面紅土網球場。

洪柳益表示，紅土網球場改建光電不應犧牲球友權益，感謝中科管理局協助選址，北側因東照西曬、腹地狹小，另2處用地也不適合興建，停車場西側目前為土方暫置區，多位球友實地踏勘丈量評估後，認為面寬、方位均合適，須待移除土方後，預定2026年才能進場施工。