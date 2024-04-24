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台中勞檢員人數減少卻案量暴增 議員憂過勞

中央社／ 台中24日電

過勞悲劇頻傳，台中市政府近5年勞檢案件數攀升，每名勞檢員年負荷量暴增1倍，勞檢人力連2年不增，還有8人離職，市議員質疑，勞檢員顧勞權，自己卻有過勞之虞，要求市府檢討。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達關心過勞問題。張玉嬿指出，近年工安事件不斷，勞檢處實施勞動安全檢查，勞檢件數逐年增加，2019年8000多件，2021年破萬件，2023年達到1萬6160件。

張玉嬿指出，5年來勞檢件數暴增1倍，但是勞檢人力不增反減，工作負荷量大，勞檢員在前線把關勞工權益，自己卻有過勞危機，2年有8人離職，流動率近10%。

謝志忠提到，勞工局113年勞動檢查員編列的加班費預算新台幣97.9萬元，62名勞檢員，平均每人每月至多只能領到1000元。他質疑，勞檢員員額減少，負擔的案件數持續增加，可預見加班時數應會增加，質疑加班費的預算根本沒有編足。

張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達要求，市府應針對勞檢員額不足及工作超時問題提出改善對策，才可確保勞檢員的權益、勞檢的品質與勞工的安全。

台中市勞工局強調，勞動部陸續在109年及112年擴大授權台中市勞動檢查範圍，將持續向中央爭取員額，增加勞檢員人力，提升工作效率並減輕負擔。市府也透過風險分級及降災策略，減少勞工職災件數，降低勞檢員勤務負荷量。

加班費 勞檢 台中市

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