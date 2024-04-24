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鹿港青農返鄉在三合院 用自種農作烘焙多變口味麵包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鹿港在地青農莊健暐返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青農莊健暐返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，也能開創一片天。莊健暐原本從事電子業，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包，三合院還提供麵包烘焙DIY場域及民宿空間，盼成為景點。

莊健暐位在鹿港鎮的「仨田力鄉村手作烘焙」工作室，是少數由青農採用自己耕種的農作物，作為原料的特色麵包店，由莊健暐與太太張莅佳共同創立，所以取名「仨田力」，因為他有三個小孩，希望自己和三個孩子都能飲水思源。

縣長王惠美今天前往工作室，品嘗他手作麵包的好滋味，並特別頒與彰化縣青年創業獎勵最高的30萬元補助，表達肯定與鼓勵，也希望青年朋友返鄉創業，讓彰化更好更進步。

莊健暐運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包，也發現用蘆筍中的高單位維他命C元素，可以取代市面使用的麵包改良劑，透過簡單、無添加化學方式，吃出健康、家鄉味，目前有跟企業、團購主合作，也採雲端烘焙坊，提供消費者在家就能輕鬆預訂，冷凍宅配到府。

王惠美表示，縣府近期推動彰化輕旅行，建議「仨田力鄉村手作烘焙」工作室，在家中三合院古厝中，可以提供給民眾麵包烘焙DIY場域及民宿空間，讓民眾來鹿港遊玩外，更有民宿能住一晚，相信也會成為很棒的景點。

莊健暐感謝縣政府提供這麼好的青年創業補助及課程，讓他在課程中，學習到產品包裝、設計、行銷等，許多專業老師來上課，收獲良多，也更認真思考品牌的定位，離成功就會更進一步。

王惠美指出，縣府開創的彰化縣青年創業獎勵補助，凡是設籍彰化縣18歲至45歲的青創事業負責人且設立登記未滿3年內，只要上滿創業研習課程達30小時，就可以提案申請，每人最高補助30萬元，到目前已協助115位青年自己創業做頭家，補助金額有2900多萬元。

彰化鹿港在地青農莊健暐（後排右）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（後排右）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（右）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，縣長王惠美前往訪視，一起手作麵包。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（右）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，縣長王惠美前往訪視，一起手作麵包。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（左5）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，縣長王惠美(左3）前往頒發30萬元創業補助。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（左5）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，縣長王惠美(左3）前往頒發30萬元創業補助。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（左）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包，縣長王惠美前往訪視。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐（左）返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的麵包，縣長王惠美前往訪視。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，縣長王惠美前往訪視，並頒發30萬元創業補助。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青農莊健暐返鄉，隱身三合院開烘焙工作室，縣長王惠美前往訪視，並頒發30萬元創業補助。記者劉明岩／攝影

烘焙 麵包

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