台中大里北溝溪變黑水 環保局追禍首…竟是掩埋場流出
台中市環保局昨下午接獲台中市議員林德宇反映，指台中市大里區銀聯二橋附近北溝溪變色，當天傍晚隨即派員前往勘查，經確認北溝溪水色異常，後續以空拍機巡飛北溝溪上游情形，經追查疑似為大里區掩埋場所流出，環保局已立刻啟動緊急應變處理。
昨日下午4時許，台中市議員林德宇接獲民眾通報大里區北溝溪銀聯二橋處發現異常黑水，服務處助理隨即到場錄影，並通報環保局。經環保局至大里區掩埋場釐清確認，應為近期地震頻繁，造成掩埋場附近的處理水收集系統受損，致待處理水混雜雨水，並沿場內雨水收集溝流入北溝溪。
林德宇說，身為主管機關的環保局，竟然發生其所屬垃圾掩埋場汙水滲流至河川，造成環保公害及民眾不安，除在北溝溪及下游匯流後草湖溪河水進行水質監測，環保局也應加強巡檢各掩埋場設施的汙水處理系統，不容此種狀況再次發生。
環保局指出，發現汙染後，現場立刻進行緊急應變，除進行雨水收集溝出口圍堵，避免汙水持續向場外流出外，並派員抽除北溝溪異常溪水，避免持續擴散。環保局後續將加強檢視掩埋場水路規劃及管線巡檢，避免再次造成汙染情況。
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