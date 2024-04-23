快訊

嚴重影響飛安...醫療直升機遭雷射筆狂照10多秒 工地人員遭逮喊：一時無聊

「被咬一定殘廢」中壢40公斤巨鱷龜出沒嚇壞路人 警出動2工具活逮牠

台中大里北溝溪變黑水 環保局追禍首…竟是掩埋場流出

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大里區銀聯二橋附近北溝溪變色。圖／林德宇提供
台中市大里區銀聯二橋附近北溝溪變色。圖／林德宇提供

台中市環保局昨下午接獲台中市議員林德宇反映，指台中市大里區銀聯二橋附近北溝溪變色，當天傍晚隨即派員前往勘查，經確認北溝溪水色異常，後續以空拍機巡飛北溝溪上游情形，經追查疑似為大里區掩埋場所流出，環保局已立刻啟動緊急應變處理。

昨日下午4時許，台中市議員林德宇接獲民眾通報大里區北溝溪銀聯二橋處發現異常黑水，服務處助理隨即到場錄影，並通報環保局。經環保局至大里區掩埋場釐清確認，應為近期地震頻繁，造成掩埋場附近的處理水收集系統受損，致待處理水混雜雨水，並沿場內雨水收集溝流入北溝溪。

林德宇說，身為主管機關的環保局，竟然發生其所屬垃圾掩埋場汙水滲流至河川，造成環保公害及民眾不安，除在北溝溪及下游匯流後草湖溪河水進行水質監測，環保局也應加強巡檢各掩埋場設施的汙水處理系統，不容此種狀況再次發生。

環保局指出，發現汙染後，現場立刻進行緊急應變，除進行雨水收集溝出口圍堵，避免汙水持續向場外流出外，並派員抽除北溝溪異常溪水，避免持續擴散。環保局後續將加強檢視掩埋場水路規劃及管線巡檢，避免再次造成汙染情況。

台中市大里區掩埋場區滲水處採樣。圖／台中市環保局提供
台中市大里區掩埋場區滲水處採樣。圖／台中市環保局提供

台中市 環保局

延伸閱讀

深坑大火惡臭事件檢討 北市府新增這3項「啟動應變」時機

雲林噪音車出沒熱點在這路段 警方、環保局「擺攤」揪元兇

屏東海豐濕地清出「外來種琵琶魚」上千隻 歷時1年生態工法改善

彰化雜木堆置場又失火 連燒17小時空氣品質拉警報

相關新聞

台中換大復康巴業者…身障團體與廠商不合 議員喊換人！

台中市身心障礙體育總會3月18日參加中華帕拉林匹克總會舉辦國手選拔賽，租大型復康巴士到板橋比賽，因賽程延長，無法在法定1...

南投發展無人自駕車 爭取福興溫泉區納入車聯網實驗

數位發展部推動國內車聯網產業發展，規畫在特定場域進行車聯網無線電頻率實驗，南投原僅有中興新村納入特定實驗場域，但縣府向中...

王惠美拜會韓國瑜 盼協助向中央爭取25.8億元補助6建設

彰化縣長王惠美今天透過縣籍立委謝衣鳯協助，北上拜會立法院長韓國瑜，除邀請他組隊參加鹿港慶端陽龍舟賽外，也希望韓國瑜協助爭...

彰化東外環屢傳石虎、水鹿路殺 研議設告示牌及圍籬

彰化縣東外環道路日前發生一隻石虎遭路殺，去年東外環也有兩隻水鹿遭路殺事件，顯示八卦山麓都擁有一定族群，彰化縣政府農業處表...

少年開貨車進公有球場甩尾 田尾鄉長怒：寵子不孝

彰化縣田尾鄉立托兒所旁籃球場前天一輛小貨車闖進甩尾，球場被破壞，留下胎痕，公所報警處理，鄉長許淑美今天也在臉書上發文言直...

國家警報響！盧秀燕一夜收3次警報 要求消防局宣導民眾設定

全台餘震不斷，有民眾收到國家級警報，從睡夢中嚇醒，但有部分民眾手機未響起警報，淪為邊緣人。台中市長盧秀燕今天半夜驚醒後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。