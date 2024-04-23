中高齡人力再運用 中市祭出有條件就業獎勵最高1.8萬

台中市議會定期大會民政業務質詢，台中市議員張瀞分指出， 預計明年台灣就會進入超高齡社會，勞動力快速高齡化，但65歲以上中高齡勞動參與率卻很低，遠低於新加坡、日本、南韓及美國。張瀞分要求勞工局提高中高齡及高齡者勞動參與率，勞工局表示祭出每月獎勵金最高1.8萬

勞工局長林淑媛說，勞工局已在東區及豐原成立銀髮族就業服務專區，針對銀髮族就業提供客製化服務，未來會在海線地區成立，另勞工局積極輔導企業多進用中高齡勞工，並修正「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，今年度祭出就業獎勵金最高1萬8千元，鼓勵中高齡勞工穩定就業。

議員張瀞分表示，台灣已經成為聯合國報告點名的老人國，國發會也推估，台灣由高齡社會邁入超高齡社會的速度世界第一，預計2025年後，台灣就會進入超高齡社會。台灣人口勞動力快速高齡化，但中高齡勞動參與率卻很低。65歲以上的高齡人口勞動參與率日本、南韓。張瀞分要求勞工局提高中高齡及高齡者勞動參與率。

張瀞分說，協助中高齡就業不但可解決缺工問題，還能讓中高齡朋友重返職場貢獻所長。桃園市政府就針對促進銀髮族就業推出許多措施，除鼓勵雇主申請中高齡就業補助方案，也在社區關懷據點加強宣導，針對55歲以上市民辦理各種徵才活動，甚至在社會住宅設置就業促進據點。

市府修正「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，設籍台中、年滿45歲，經台中市就業服務處轉介媒合工作，投保薪資未高於3.3萬元，工作30日以上，視條件最高可補助1.8萬元。