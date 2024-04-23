喜上加喜！台中市總人口突破285萬 清水人口9萬雙達標

喜上加喜！根據內政部人口統計數據，截至23日台中市總人口數已達到285萬23人，正式突破「285大關」創歷史新高；清水區人口也來到9萬5人，是清水區自民國75年達8萬人口之後，歷時38年，人口成長的重大突破。

台中市長盧秀燕今天在市政會議中，向市民朋友分享這二項好消息，並表示市府團隊將更努力打拚，共創幸福台中，讓市民過安居樂業的好日子。

盧秀燕表示，台中市人口13年前升格時為264萬8,106萬人，106年7月以277萬8,182人首度躍居全台第二大城市，今年4月19日設籍人口正式突破285萬新里程碑。

台中市人口持續正成長，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心，台中市也多次受媒體評比及網路票選為台灣最宜居的城市、年輕人最想移居的城市之一，這是所有市民共同努力打拚的豐碩成果，讓全台灣的民眾看見台中，願意移居台中。

盧秀燕說明，台中市第285萬新設籍市民可獲得黃金紀念獎牌1枚、iPhone15、全年份台中市境內TPASS、星宇航空台中至澳門、峴港來回機票等市值逾10萬元豐富好禮；另第285萬前後2名設籍民眾及5位新生兒，則分別獨享市值逾2.5萬及1.5萬好禮。

清水區第9萬名設籍民眾，可獲贈價值近6,000元的無線吸塵器，而第9萬前後2名設籍民眾則可獲贈價值近2,000元禮品。

盧秀燕提到，除台中市人口持續正成長，今年台中市1月至3月累積粗結婚率及2月社會增加率皆為六都第一；另近5年自然增加率也位居六都第二，顯示台中除吸引眾多外縣市民眾移入落地生根外，市府積極建構全齡友善的宜居環境，也讓市民願意在台中這座城市，開啟人生的幸福篇章，並且育養下一代。

民政局長吳世瑋表示，歷經38年，清水區人口也創新高，正式突破9萬人，過去海線地區常被視為蛋白區，近年海線建設起飛，大家有目共睹，像是中科西南向聯外道路通車，有效紓解、聯絡高美濕地與台中港的濱海橋改建，還有清水車站人行跨站天橋啟用，讓海線居民通行更為安全便利。

另外，清水區衛生所重建啟用、鰲峰山公園闢建專屬停車場及鰲峰山自由車場整修，也都活化既有空間並賦予新生命。

此外，還有即將營運或完工的台中海洋生態館、清水國民暨兒童運動中心，以及規劃中的捷運藍線、機場擴建等工程，多項建設利多持續加持，將帶動清水區生活機能更加完善。

吳世瑋提到，梧棲人口於去年3月突破6萬人，清水區則在今年4月突破9萬人，另沙鹿區人口目前也超過9.9萬人，突破10萬大關指日可待，顯見在建設利多與產業發展的雙重助力下，帶動海線地區人口增長，未來發展性持續看好。