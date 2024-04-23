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消費糾紛去年達2341件 中市府修法爭議店家貼公告示警

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起黃守達、謝志忠與張玉嬿要求市府積極保障消費者權益，落實查核定型化契約。圖／謝志忠提供
台中市議員左起黃守達、謝志忠與張玉嬿要求市府積極保障消費者權益，落實查核定型化契約。圖／謝志忠提供

民進黨台中市議員今天聯合質詢指出，台中市4年來消費糾紛一年平均約1500件，去年暴增到2341件，爭議最多的店家爭議件數不降反升、消費金額更高，呼籲法制局積極保障消費者權益，落實查核定型化契約。

消保局長李善植說，今天市政會議提案修正「台中消費者保護自治條例」，如申訴案件居高不下，中央與地方目前又無法可管，市府法制局將在店家明顯處貼上消費警示公告，讓消費者了解消費糾紛多。另請中央針對資融公司遏阻業者鑽漏洞。

謝志忠表示，消費糾紛持續增加，內政部警政署的詐欺統計，台中市2019年發生1622件、2020年1570件、2021年1577件、2022年1530件，去年暴增至2341件，今年才2月已累計462件，詐騙案件明顯遽增，消費糾紛的案件也持續高漲。

謝志忠說，法制局有在努力，但效果仍無法符合人民期待，無法有效遏止案件發生。他舉例豐原廟東夜市附近的美容店，向消費者推銷商品，消費糾紛不降反增。

台中市法制局去年底對此店日前發出警訊，去年申訴件數達15件，包括剛出社會的年輕人、身心障礙者，還有60多歲阿嬤花51萬元買商品。法制局長李善植建議中央早日訂定資融公司法，很難遏止業者鑽法律漏洞。

謝志忠指出，根據《台中市消費者保護自治條例》，經營者使用定型化契約者，各執行機關得派員查核。台中市政府應針對較常發生爭議的店家加強查核。

議員張玉嬿說，被害人往往不知道契約內容，法制局應視情況使用行政調查權，無卡分期的被檢舉者不出席調解時，消保官應到公司調查是否有違規情節，不配合就裁罰，「強勢一點。」

黃守達表示，面對無卡分期的糾紛，市府可以有更積極的作為。根據《台中市消費者保護自治條例》第8條，市政府可限期改善，不改善可處最高10萬元罰鍰。

李善植說，法制局消保官等努力解決與預防，除了宣導、協調和解，曾與信用卡公司溝通，停用爭議業者刷卡，最後修正消費者保護自治條例，在店家公告警示，提醒消費者注意。

台中市 消費者 謝志忠

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