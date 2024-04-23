滯留鋒徘徊 中市府開設水災三級應變中心

中央氣象署預估今天起到28日滯留鋒將在台灣附近徘徊，可能帶來強降雨，台中市長盧秀燕今天表示，市府已開設水災三級應變中心加強監控，預先做好防汛抗旱整備。

台中市政府今天召開市政會議，會中由台中市水利局長范世億以「113年度台中市防汛抗旱整備報告」為題進行專案報告。盧秀燕認為，治水、防汛、抗旱為城市重要課題。

范世億指出，研判5月底前，中部有2次較明顯降雨機會，包括4月22日至29日，鋒面可能影響台灣地區，中部降雨量趨向正常至偏多，以及5月20日至27日，太平洋高壓勢力減弱，漸有降雨訊號於台灣附近出現，研判中部降雨量正常。

針對梅雨季水情預判，范世億說，5月梅雨鋒面位置可能較偏北，上旬至中旬降雨偏少，下旬降雨漸增，預估梅雨開始時間最快落在5月下旬，6月梅雨鋒面距台灣較近，中部降雨趨正常。

有關防汛整備情形，范世億指出，已儲備沙包2萬包、防汛鼎塊643塊、防洪擋板448片；另針對易淹水潛勢地區、曾發生重大淹水事件地區、有承受排洪水體的排水道等，規劃16處大型抽水機預布點。

依據中央氣象署資料顯示，由於鋒面接近，台中將有豪大雨發生，盧秀燕表示，市府昨晚開設水災三級應變中心加強監控；也呼籲市民除了注意最近的地震，也要注意這週可能有豪大雨情形發生，希望政府、民間共同加強巡查清淤，若有災情發生，也提醒市民通報市府處理。