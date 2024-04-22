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腸病毒進入流行大爆發 南投縣門急診「破3千人」成長180%

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
預防腸病毒就是養成良好個人衛生習慣，幼童勤洗手正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。圖／南投縣衛生局提供
預防腸病毒就是養成良好個人衛生習慣，幼童勤洗手正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。圖／南投縣衛生局提供

全國腸病毒即將進入流行期，南投縣衛生局統計今年1至4月腸病毒門急診就診3025人次，重症通報案件數雖為零，但相較去年1至4月門急診就診人次1079人次，大幅增加1.8倍，顯示腸病毒疫情有上升情形，局長陳南松呼籲民眾掌握「洗手575秘訣」有效打擊腸病毒。

南投衛生局指出，至今年4月19日止，全縣1至4月腸病毒門急診就診突破3千人次，與去年同期門急診就診人次成長率180.3%，目前通報案件數雖為零，但去年則接獲通報4件，面對4月7日至4月13日，單周全國腸病毒門急診就診共計9256人次，為近10年同期最高，預估4月底腸病毒即將進入流行大爆發期。

南投衛生局長陳南松說，腸病毒是濾過性病毒的一種，為人類腸病毒 A、B、C、D型，其中腸病毒71型被歸類為人類腸病毒A型且致死率最高，目前並沒有特效藥，台灣目前雖已開發兩支腸病毒71型疫苗，分別是國光／安特羅腸病毒71型疫苗、與高端腸病毒71型疫苗，仍籲民眾如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌肉抽躍（突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速到大醫院就醫。

陳南松並提醒鄉親，預防腸病毒就是養成良好個人衛生習慣，勤洗手正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；並可使用稀釋過的漂白水，以20c.c.漂白水（約1瓶蓋）加1公升清水稀釋拌勻後，針對日常生活環境及常用物品消毒；出入公共場所、用餐前以清水加肥皂濕洗手，才能有效預防感染腸病毒。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打1922或049-2209595防疫專線洽詢。

預防腸病毒掌握「洗手575秘訣」，幼童正確勤洗手可有效打擊腸病毒。圖／南投縣衛生局提供
預防腸病毒掌握「洗手575秘訣」，幼童正確勤洗手可有效打擊腸病毒。圖／南投縣衛生局提供

南投縣 疾管署 腸病毒 衛生局

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