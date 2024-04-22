腸病毒進入流行大爆發 南投縣門急診「破3千人」成長180%

全國腸病毒即將進入流行期，南投縣衛生局統計今年1至4月腸病毒門急診就診3025人次，重症通報案件數雖為零，但相較去年1至4月門急診就診人次1079人次，大幅增加1.8倍，顯示腸病毒疫情有上升情形，局長陳南松呼籲民眾掌握「洗手575秘訣」有效打擊腸病毒。

南投衛生局指出，至今年4月19日止，全縣1至4月腸病毒門急診就診突破3千人次，與去年同期門急診就診人次成長率180.3%，目前通報案件數雖為零，但去年則接獲通報4件，面對4月7日至4月13日，單周全國腸病毒門急診就診共計9256人次，為近10年同期最高，預估4月底腸病毒即將進入流行大爆發期。

南投衛生局長陳南松說，腸病毒是濾過性病毒的一種，為人類腸病毒 A、B、C、D型，其中腸病毒71型被歸類為人類腸病毒A型且致死率最高，目前並沒有特效藥，台灣目前雖已開發兩支腸病毒71型疫苗，分別是國光／安特羅腸病毒71型疫苗、與高端腸病毒71型疫苗，仍籲民眾如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌肉抽躍（突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速到大醫院就醫。