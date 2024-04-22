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南投獲贈2交通車、1復康巴士 助弱勢兒少與長輩

中央社／ 南投縣22日電
以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮22日捐贈社福機構交通車，給永山宮玄愛兒少關懷家園、良顯堂社會福利基金會附設陳綢兒少家園，南投縣長許淑華（左2）、石龍宮榮譽主委吳秋福（右2）、主委吳常源（右）等人出席捐贈儀式。圖／中央社
以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮22日捐贈社福機構交通車，給永山宮玄愛兒少關懷家園、良顯堂社會福利基金會附設陳綢兒少家園，南投縣長許淑華（左2）、石龍宮榮譽主委吳秋福（右2）、主委吳常源（右）等人出席捐贈儀式。圖／中央社

南投縣中寮鄉石龍宮捐2輛交通車給南投縣2家社福機構，還有環保公司也捐1輛復康巴士，縣府今天辦捐贈儀式，南投縣長許淑華說，感謝善行，相信對弱勢兒少、長輩有很大幫助。

以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮今天捐贈社福機構交通車，給永山宮玄愛兒少關懷家園、良顯堂社會福利基金會附設陳綢兒少家園，許淑華、石龍宮榮譽主委吳秋福、主委吳常源、受贈機構等人出席捐贈儀式，許淑華盼妥善運用助政府照顧好弱勢兒少。

許淑華致詞表示，玄愛、陳綢兒少家園照顧政府轉介的家庭變故兒少、少年中輟生等，而說到「泡麵土地公」，大家就想到石龍宮，石龍宮近年不僅帶動中寮鄉觀光發展，也將信眾香油錢用在社會公益，去年協助社會公益，經縣府建議，今年進一步捐2輛8人座交通車。

另外，屏東縣巨基環保企業股份有限公司、宏青企業股份有限公司共同捐贈1輛復康巴士給南投縣，許淑華說，南投幅員遼闊，年輕人外出上班，常常只有老人在家，老人家騎機車不便，加上有些地方沒公車，就醫或復健不便，縣府借重民間力量陸續充實復康巴士。

南投縣政府社會及勞動處表示，縣內目前有20輛「溫馨巴士」提供身心障礙者、老人交通接送服務，另針對失能老人及身心障礙者，開辦專屬的長照交通接送服務，委託民間社福團體營運，目前共委託27個交通接送單位，截至今年3月共有160輛車。

公車 巴士 許淑華

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