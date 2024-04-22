原鄉風情享賞螢樂 南投信義鄉「潭南螢火蟲季」正式開幕

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】「潭南螢火蟲季」開幕儀式於20日傍晚，在信義鄉潭南村2鄰廣場舉辦，南投縣長許淑華與信義鄉長全志堅、縣議員全文才、石慶龍、信義鄉代表會主席李國源及現場貴賓一同開箱，宣布「信義鄉潭南螢火蟲季」正式啟動，來信義鄉賞螢、吃甜桃，品嚐在地原住民美食，白天還能造訪雙龍七彩吊橋感受高山瀑布浪漫風情。

許淑華縣長表示，這幾年南投縣在大家的共同努力下，螢火蟲復育的十分成功，南投4大賞螢區足足橫跨了七個鄉鎮，已成為全台灣最大的賞螢基地，目前台灣約有五十幾種螢火蟲，在南投可以看見的螢火蟲種類就有多達31種；其中潭南部落屬於日月潭賞螢區，潭南村是一個低密度開發的社區，賞螢區位於山谷，流經的野溪沒有汙染，幾乎沒有光害，因此造就了優良的螢火蟲生態區，螢火蟲數量特別壯觀，其中又以紅胸黑翅螢的族群最多，另還有窗螢、黑翅螢等種類，螢況可觀，歷年賞螢遊客大讚好似漫步在雲端，近距離欣賞恰似一大片綠光銀河，美不勝收，趕快把握螢火蟲季期間多來南投走動，體驗賞螢樂趣感受原鄉風情。

全志堅鄉長表示，信義鄉潭南村是卡社族群聚集最多的布農部落，近幾年社會興起重視環保復育議題，部落族人對自然環境非常尊重，因此附近農民的墾植行為不多，種的又以龍鬚菜等不需噴農藥的作物為主，造就了潭南優良的螢火蟲生態區，村裡的自然生態完整，所以螢火蟲數量特別壯觀，不容錯過。

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