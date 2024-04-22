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在葡萄園搭帳篷愜意？ 彰縣農民徹夜防賊苦水滿腹

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
葡萄農在葡萄園搭帳蓬防賊，友人說狀似休閒，葡萄農有苦難言。記者簡慧珍／攝影
葡萄農在葡萄園搭帳蓬防賊，友人說狀似休閒，葡萄農有苦難言。記者簡慧珍／攝影

彰化縣早春葡萄行情看俏被竊賊盯上，溪湖和二林兩大葡萄產區都有宵小覬覦甚至得手，溪湖葡萄農索性到葡萄園搭帳蓬防賊，自嘲到葡萄果園野營看似愜意，其實種葡萄的辛苦外人看不見。

彰化縣早春葡萄今年最早的在春節前採收上市，當時每台斤1千元出售被當作年禮，物稀為貴相當搶手。時間越晚、採收量越多，早春葡萄到現在還有每台斤120元至150元的價位，引來小偷光顧，無法剪開溫室門鎖，改為剪破兩側或後面的網子潛入以避人耳目。

溪湖鎮葡萄農陳三郎說，同樣是巨峰葡萄，每一果園種出的風味不同，可見種植葡萄考驗農民功力，要照顧到一定程度才能獲得顧客青睞，年年都來訂購，未料被小偷盯上，破壞溫室進來「採收」，且怕被識破偷採就隨機剪，他和葡萄農每天巡視果園，知道有幾串葡萄不翼而飛，損失雖不慘重但被偷採仍心裡不舒服。

二林區也有葡萄園遭竊，也是被剪破溫室紗網進入果園剪葡萄；葡萄農表示，早春葡萄成熟度不一，早點芽的已成熟，晚點芽的本月底到5月中旬才適合採收，二林區有些葡萄較晚熟，本來以為這樣不必擔心被偷，沒想到小偷還是光顧，從偷採數量來看，可能因嘴饞偷剪幾串，但破壞溫網和偷竊的行為很差勁。

彰化縣是農業大縣，農產品價格好的時候，農民都要設辦法防賊偷採，俗語說「做賊一更，抓賊一暝。」曾有農民睡在西瓜田、蒜田棚寮嚇阻小偷，現在葡萄農在葡萄果園搭帳蓬，白天頭頂是滿園結果纍纍驚葡萄，夜間有月光，他們的友人說很休閒愜意，葡萄農苦笑以對。

小偷 農民

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