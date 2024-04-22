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氣候暖化香菇減產 台日合作研發「抗熱型」菌種

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
氣候暖化，台灣香菇菌種弱化，影響產量與品質；新社農會與其他農會聯合籌組生技公司，將與日本研發單位合作，研發「抗熱型」菌種。記者劉柏均／攝影
氣候暖化，台灣香菇菌種弱化，影響產量與品質；新社農會與其他農會聯合籌組生技公司，將與日本研發單位合作，研發「抗熱型」菌種。記者劉柏均／攝影

氣候暖化，弱化香菇菌種，導致每棵香菇太空包，產量自300公克減至200公克，台中新社為國內產菇重點區域，新社區農會與其他8家農會，籌組生物科技股份有限公司，引入液態菌技術因應；日本目前正積極開發抗熱型的香菇菌種，將派專家到豐原與農試所跨國研發，待研發成功後，將氣候濕熱的國內，提升香菇品質與產量。

氣候變遷變化大，導致國內香菇菌種弱化，每包太空包元可產出300克香菇，卻減產剩200克，增加農民生產成本，也減低香菇產量。新社為香菇生產地，新社農會聯合台中市轄內八家農會(石岡、東勢、豐原、大甲、大肚、龍井、台中地區)及台農投資公司，出資成立蕈源生技公司，研發引入液態菌技術，三年來改善菇農產量、收益問題。

日本目前菌種產量高，平均每顆太空包產出600克香菇，但近年日本因勞動力短缺，每年仍須從國外進口香菇250個貨櫃，才能補足國內不足產量；為因應全球暖化變遷，日本菇類菌種研發機構正研發「抗熱型」香菇菌種，已有初步成果。

蕈源公司未解決國內香菇菌種弱化問題，將與日方合作，由日方派專家到台灣農試所，台日跨國合作研發，並作田間試驗，盼早日研發出適合台灣高溫氣候的香菇新品種，提升國內香菇產量、品質。

台日雙方也達共識，之後可以「日本品種，臺灣生產」名義，將台灣香菇引進日本市場，解決日本香菇供應不足問題，補足市場需求。

新社農會總幹事、蕈源公司董事長羅文正強調，這是我國菇類產業革命性創新升級、轉型的重要轉捩點，盼藉由台日雙方的交流合作，讓國內菇類產業更進一步發展，並提升菇農收益，促進農村再生，造福國內外消費者。

日本 農會 香菇

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